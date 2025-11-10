«ساري ياس» يتألق في الحفل الافتتاحي على مضمار العين

عصام السيد (العين)

توج الجواد «ساري» لياس للسباقات العائدة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بجائزة الشوط الثاني لمسافة 1800 متر، خلال السباق الافتتاحي لمضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، الذي أقيم أمس، وتتضمن 7 أشواط، خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، تنافست على الجوائز الإجمالية البالغة 515 ألف درهم.

وتألق «ساري» تحت ضوء النجوم بمضمار العين الرملي، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة سيلفستر دي سوسا، ليحصد لقب السباق البالغ إجمالي جوائزه المالية 80 ألف درهم، بمشاركة 15 خيلاً لعمر أربع سنوات فما فوق، وتمكن الجواد المنحدر من نسل «داريا» من قطع المسافة في زمن وقدره 2:03:11 دقيقة.

واستهل «لودو دو لاجارديه» لأحمد سعيد المزروعي، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة راي داوسون الفوز في الشوط الأول للخيول عمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 1800 متر، على لقب السباق البالغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، وسجل البطل زمناً وقدره 2:06:20 دقيقة.

وحصد «أي أتش طحان» لحمد علي مرشد المرر، بإشراف حمد المرر، وقيادة بيرناردو بينيرو، لقب الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، بمشاركة 15 خيلاً عمر أربع سنوات فما فوق (توليد الإمارات)، بعد أن انقض على الصدارة من الصفوف الخلفية، وسجل البطل زمناً وقدره 1:50:88 نقطة.

ونالت المهرة «سهرلاو» لماجد علي المعمري، بإشراف إبراهيم الحضرمي (ثنائية)، وقيادة عبد العزيز البلوشي، جائزة الشوط الرابع لمسافة 1400 متر، على لقب السباق البالغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، بعد فاصل من العرض الجميل مسجلة زمناً وقدره 1:31:01 دقيقة.

وتوجت المهرة «الظفرة الغربية» للغربية للسباقات، بإشراف سهيل المزروعي، وقيادة جوليس موبيان بلقب الشوط الخامس لمسافة 1000 متر، بمشاركة 15 خيلاً عمر أربع سنوات فما فوق، لتفوز بلقب السباق البالغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، حيث سجلت البطلة زمناً وقدره 1:07:48 دقيقة.

ولم يتأخر «أر بي سراب» لخليفة مطر النيادي، بإشراف خليفة النيادي، وقيادة عليا طيار، في إبراز مهاراته في الشوط السادس لمسافة 1000 متر، على لقب السباق البالغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، وسجل البطل زمناً وقدره 1:08:43 دقيقة.

وكان «الفاتح» للشيخ فيصل حمد آل ثاني، قد منح الثلاثية للمدرب إبراهيم الحضرمي، والثنائية للفارس راي داوسون، حين توج بطل أمسية الختام في الشوط السابع لمسافة 1000 متر، بمشاركة 12 خيلاً، عمر أربع سنوات فما فوق، حيث سهد تنافساً قوياً على لقب السباق البالغ إجمالي جوائزه المالية 85 ألف درهم، وسجل البطل زمناً وقدره 1:07:16 دقيقة.

شهد السباق، وتوج الفائزين محمد راشد الناصري، المدير العام لنادي العين للفروسية والرماية، وجمهور غفير من محبي سباقات الخيول.

ورحب محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية، بالحضور الحاشد في افتتاح سباقات موسم 2025-2026، موضحاً أن الاستعدادات للسباقات الحالية بدأت منذ وقت مبكر، تطلعاً لموسم متميز يلبى متطلبات الملاك والمدربين والفرسان وكذلك الجمهور

وأكد الناصري أنه تم إنشاء إسطبلات جديدة، لافتاً إلى أن نادي العين استثمر أموالاً في المنصة الرئيسة، لمنح الرواد انطباعاً متميزاً وصورة رائعة للنادي، كما سعدنا أيضاً بمجهودات الأخوة في اللجان الفنية وتجربتهم الناجحة في (هيئة الإمارات لسباقات الخيل) من خلال السباقات التجريبية التي أقيمت قبل انطلاق الموسم، وبهذه التجربة نكون قد وصلنا في نادي العين للفروسية والرماية إلى بداية جيدة لسباقات مستقبلية مميزة.

وأوضح الناصري، أن النادي يتضمن 20 رياضة، أشهرها الفروسية والرماية قياساً على الإقبال الكبير عليها من المواطنين والوافدين والسياح، حيث لا تزال رياضة الفروسية تجتذب المزيد من عشاق هذه الرياضة.