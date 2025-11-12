الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أسعار مواقف السيارات خلال مونديال 2026 تثير الدهشة

أسعار مواقف السيارات خلال مونديال 2026 تثير الدهشة
12 نوفمبر 2025 08:22

نيويورك (رويترز)
من المتوقع أن ينفق حاملو تذاكر كأس العالم 2026 لكرة القدم، مبالغ طائلة لمجرد ركن سياراتهم في نسخة العام المقبل، إذ تصل الأسعار على الموقع الرسمي للفيفا إلى 175 دولاراً لكل تذكرة لركن السيارة.
وأذهلت هذه الأرقام التي نشرتها صحيفة ذا أثليتيك لأول مرة عشاق الرياضة في الولايات المتحدة التي تشتهر باعتمادها على السيارات، وهي إحدى الدول الثلاث المضيفة للبطولة إلى جانب كندا والمكسيك.
وتم تسعير تذكرة "ركن السيارات" لمباراة قبل النهائي في 14 يوليو في دالاس بسعر 175 دولاراً، في حين تم تحديد سعر ركن سيارة في مباراة بدور المجموعات عند 75 دولاراً.
وسيكلف ركن السيارات في مباراة دور الثمانية في كانساس سيتي في 11 يوليو حاملي التذاكر 125 دولاراً.
أما الفيفا، الذي استخدم تسعيراً مرناً للمرحلة الأولى من مبيعات التذاكر للبطولة، فقد كان سعر تذاكر حضور المباريات في دور المجموعات يبدأ من 60 دولاراً.
ولم يكن هناك سوى عدد قليل من الملاعب 16 التي ستستضيف مباريات كأس العالم في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، التي طرحت تذاكر ركن سيارات خاصة بها للبيع على الإنترنت حتى أمس الثلاثاء.
وكانت مكسيكو سيتي، التي ستستضيف المباراة الأولى من البطولة، ونيويورك/نيوجيرسي، التي ستستضيف المباراة النهائية، من بين المدن التي لم تتوفر فيها مرابض سيارات حتى الآن.

