الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الخماسي الحديث» يبدأ مشوار «الآسيوية»

«الخماسي الحديث» يبدأ مشوار «الآسيوية»
12 نوفمبر 2025 22:21

 

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تكريم محمد بن راشد بجائزة «العويس الثقافية»
الإمارات تعرب عن قلقها إزاء الهجمات المروعة في «الفاشر»

يبدأ منتخب الخماسي الحديث، مشواره في البطولة الآسيوية المؤهلة إلى دورة الألعاب الآسيوية، التي تستضيفها مدينة أنجو اليابانية حتى 16 من نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من المنتخبات الآسيوية. ويمثّل المنتخب، اللاعبان، عبدالله محمد عبدالله وأحمد محمد جمعة، تحت إشراف المدرب عبدالله راشد جمعة، فيما تترأس البعثة الدكتورة هدى المطروشي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الخماسي الحديث، ويرافقها وضاح الحارثي، عضو مجلس الإدارة. وأكدت الدكتورة هدى المطروشي، أن المشاركة في البطولة الآسيوية تأتي في إطار خطة الاتحاد لتطوير أداء المنتخب الوطني، وتعزيز خبرات اللاعبين على المستوى الدولي، مشيرة إلى أن المنتخب يسعى لتقديم أداء مشرِّف يعكس تطور رياضة الخماسي الحديث في الدولة. وقالت: «المشاركة تمثّل فرصة مهمة للاحتكاك بمنتخبات النخبة الآسيوية، والاستفادة من التجارب الفنية والإدارية، في ظل دعم القيادة الرياضية اللامحدود للرياضيين والاتحادات الوطنية من أجل تحقيق الإنجازات ورفع علَم الإمارات في المحافل الدولية».

الخماسي الحديث
الإمارات
آخر الأخبار
رجال الإنقاذ في موقع غارة روسية بمسيرة في خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لاستئناف محادثات السلام
اليوم 01:40
مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: نعمل على زيادة عمليات الإجلاء الطبي في غزة
اليوم 01:40
عامل أفغاني في إحدى ورش القصدير في كابول - أرشيفية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: اقتصاد أفغانستان يتعثر
اليوم 01:40
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إصابات بهجوم مستوطنين على قريتين فلسطينيتين بالضفة
اليوم 01:39
مهاجرون على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وفاة 42 مهاجراً إثر غرق مركب قبالة سواحل ليبيا
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©