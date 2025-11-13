رونالدو يترقب صيحات الاستهجان في دبلن

دبلن (رويترز)

يتوقع كريستيانو رونالدو أن يتعرض لصيحات استهجان خلال مواجهة أيرلندا في دبلن، لكنه يأمل أن يخفف ذلك الضغط عن زملائه في منتخب البرتغال، وذلك في مباراة اليوم الخميس ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم.

واحتفل اللاعب (40 عاماً) بشكل استفزازي بهدف روبن نيفيز من ضربة رأس في الدقيقة 91 أمام المدافع الأيرلندي جيك أوبراين الشهر الماضي، خلال فوز البرتغال 1-صفر في المباراة السابقة، لكنه وعد بأن يكون «فتى مهذباً» في ملعب أفيفا.

وتتصدر البرتغال، التي لم تتعرض لأي هزيمة، المجموعة السادسة بثلاثة انتصارات في أربع مباريات، وسيضمن الفوز تأهلها المباشر إلى كأس العالم 2026، فيما يطمح رونالدو للمشاركة للمرة السادسة في البطولة.

وأبلغ رونالدو الصحفيين أمس الأربعاء «سيُطلق الجمهور صيحات استهجان ضدي في الملعب، لكنني معتاد على ذلك. في الواقع، آمل أن يفعلوا ذلك، ربما يخفف الضغط عن اللاعبين الآخرين».

وتحتل أيرلندا المركز الثالث في المجموعة بفارق ست نقاط عن البرتغال، ونقطة واحدة خلف المجر، وتحتاج إلى حصد نقطة واحدة على الأقل أمام البرتغال للحفاظ على آمالها في التأهل عبر الملحق، قبل مباراتها الأخيرة ضد المجر.

وفي مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الماضي، قال قائد أيرلندا ناثان كولينز، إنه لم يفهم احتفال رونالدو الاستفزازي أمام المدافع خلال الهزيمة في لشبونة، وأشار إلى أن رونالدو ربما شعر بالإحباط بعدما أهدر ركلة جزاء.

وأشار رونالدو إلى أنه متحمس للعب في أيرلندا حتى لو هاجمته الجماهير في ملعب أفيفا، وأضاف الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات: «بالطبع، ستكون مباراة صعبة. آمل ألا يطلقوا ضدي صيحات استهجان كثيرة. أقسم أنني سأحاول أن أكون فتى مهذباً».

وسجل رونالدو، الذي يلعب مع نادي النصر السعودي، أكثر من 950 هدفاً مع الأندية التي لعب لها ومنتخب بلاده، وأوضح مؤخراً أنه سيسدل الستار على مسيرته «خلال عام أو عامين».