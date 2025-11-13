الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«الفروسية» يعتمد مشاركة المرأة في بطولات «التقاط الأوتاد»

«الفروسية» يعتمد مشاركة المرأة في بطولات «التقاط الأوتاد»
13 نوفمبر 2025 13:40

أبوظبي (وام)
أعلن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق الموافقة على مشاركة العناصر النسائية في بطولات التقاط الأوتاد، تمهيداً لتكوين فريق نسائي للمشاركة في البطولات المحلية والدولية.
وأوضح في بيان اليوم أن المشاركة المميزة للفارستين شيخة مبارك المنصوري، وميرة الخزرجي في فعاليات الموسم الجديد في قرية بوذيب بأبوظبي، ومدينة دبي الدولية للقدرة، يفتح الباب أمام ظهور العديد من الفارسات خلال الفترة المقبلة.
من جهته، أكد الدكتور غانم محمد الهاجري، الأمين العام، حرص الاتحاد على البرامج التطويرية كافة، لتمكين المرأة من المهارات التنافسية، وتوفير البيئة المناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية في رياضة الفروسية، وتبني المبادرات التي تسهم في تطوير قدراتها.
وأضاف أن المرأة تحظى بنصيب كبير من الاهتمام في اتحاد الفروسية، بما يسهم في دعم الدور الريادي لدولة الإمارات، في تعزيز البرامج كافة التي ترسخ المكانة المرموقة للمرأة الإماراتية في المجالات كافة.

