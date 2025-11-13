الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برعاية محمد الشرقي.. بطولات الفجيرة للفروسية تنطلق 20 نوفمبر

برعاية محمد الشرقي.. بطولات الفجيرة للفروسية تنطلق 20 نوفمبر
14 نوفمبر 2025 02:01

الفجيرة (وام)

برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تنطلق من 20 إلى 29 نوفمبر الجاري النسخة الجديدة من بطولات الفجيرة للفروسية، التي تُجسّد اهتمام الإمارة بإحياء الإرث الثقافي لرياضة الفروسية العريقة، وتعزيز مكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية، بما ينسجم مع رؤية الفجيرة في جعل الرياضات التراثية جسراً بين الأصالة والتجديد.
ويتم تنظيم البطولات في ميدان قلعة الفجيرة بتنظيم من اللجنة العليا لبطولات الفجيرة للفروسية، ضمن جهود الإمارة المتواصلة لتطوير وتنويع أنشطة الفروسية، ودعم الفرسان ومُلّاك الخيول من داخل الدولة وخارجها.
وتُستهل فعاليات هذا العام ببطولة الفجيرة الدولية لقفز الحواجز، التي تُقام من 20 إلى 23 نوفمبر الجاري، تليها بطولة الفجيرة للترويض التي تُقام 24 نوفمبر الجاري على مدى يوم واحد، ثم بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري، لتُتوّج شهراً حافلاً بالمنافسات الرفيعة، التي تجمع بين مهارة الفرسان وجمال الخيول العربية الأصيلة.
وتتميّز نسخة هذا العام باستحداث «جائزة الخنجر الفضي» المخصّصة للمرابط الخاصة بمواطني دولة الإمارات، تقديراً لإسهاماتهم في صون سلالات الخيل العربي وتطويرها، إلى جانب «جائزة السيف الذهبي» التي تُعدّ أرفع الجوائز في البطولة ومفتوحة أمام جميع المشاركين، في مبادرة تجسّد حرص الإمارة على دعم الكفاءات الوطنية، وتعزيز روح التميّز في هذا الميدان التراثي العريق.
وأكد الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولات الفجيرة للفروسية، أن هذه النسخة تمثل ترجمة لرؤية سمو ولي عهد الفجيرة في تعزيز مكانة الفروسية، كجزء أصيل من الهوية الوطنية العربية وإرثنا الثقافي الخالد، مشيراً إلى أن البطولات أصبحت حدثاً بارزاً على مستوى المنطقة، ينتظره عشاق الخيل سنوياً لما تحمله من مزيج فريد يجمع بين التنافسية الرفيعة، والبعد الثقافي، والاحتفاء بالجمال العربي الأصيل.

ولي عهد الفجيرة
الفجيرة
محمد الشرقي
محمد بن حمد الشرقي
الفروسية
