سينر.. «العلامة الكاملة»!



تورينو (أ ف ب)



تغلب الإيطالي يانيك سينر المصنّف ثانياً عالمياً وحامل اللقب على الأميركي بن شيلتون 6-3 و7-6، في الجولة الثالثة من بطولة «أيه تي بي» الختامية للتنس في تورينو، محققاً العلامة الكاملة في دور المجموعتين.

واحتاج الإيطالي إلى ساعة و35 دقيقة، من أجل التفوّق على شيلتون الذي ودّع المنافسات في باكورة مشاركاته، بعد أن أخفق في تحقيق أي فوز من ثلاث مباريات، ضمن مجموعة «بيورن بورج».

ويلتقي سينر الأسترالي أليكس دي مينور ثاني مجموعة «جيمي كونورز» في المواجهة الأولى من الدور نصف النهائي السبت، حيث سيكون الأوفر حظاً لبلوغ النهائي للمرة الثالثة توالياً في البطولة الختامية التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين خلال العام.

ولم يخسر ابن الـ24 عاماً أي مجموعة في البطولة الختامية منذ خسارته نهائي العام 2023 أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، ولم يضطر إلى تقديم أفضل ما لديه ضد ثلاثة من أفضل اللاعبين في العالم.

وسجّل الإيطالي فوزه الـ29 توالياً على الملاعب الصلبة داخل القاعات، وهي أرضيته المفضلة، معادلاً سلسلة انتصارات السويسري روجيه فيدرر بين عامي 2010 و2012.

وتُعد هذه السلسلة خامس أطول سلسلة من هذا النوع، لكنها لا تزال بعيدة عن الرقم القياسي المسجّل باسم الأميركي جون ماكنرو، صاحب 47 انتصاراً متتالياً بين 1978 و1987.

وقال سينر بعد المباراة «كان لقاءً صعباً، فقد قدّم بن شيلتون مستوى رائعاً على الإرسال في المجموعة الثانية، واضطررتُ للتشبّث ذهنياً للبقاء في أجواء المنافسة».

وأضاف «أنا سعيد بأدائي، وسعيد جداً بالتأهل إلى نصف النهائي بطاقة إيجابية، في هذا الوقت من الموسم، نحاول القيام بالأمور على أفضل وجه للوصول إلى أبعد مدى ممكن».

واستهل سينر الذي كان ضامناً بلوغه نصف النهائي منذ مواجهته مع شيلتون الذي خرج خالي الوفاض منذ الأربعاء أيضاً عندما مني بخسارته الثانية توالياً، بقوة كاسراً إرسال الأميركي في الشوط الاول، قبل أن يفعلها للمرة الثانية في الشوط التاسع منهياً المجموعة الأولى في مصلحته دون أي معاناة تُذكر 6-3 في 40 دقيقة.

وواجه سيتر ندية كبيرة من شيلتون في المجموعة الثانية، حيث فرض الأخير التعادل حتى الشوط الثاني عشر (6-6)، واحتكم اللاعبان إلى شوط فاصل كسبه الإيطالي 7-3 وبالتالي المجموعة في 55 دقيقة.

ويسير الإيطالي بثبات نحو قمة مرتقبة أخرى أمام غريمه التقليدي الإسباني كارلوس ألكاراز في النهائي، ذلك بعد أن حسم الأخير صدارة التصنيف العالمي رسمياً قبل نهاية العام الحالي.

ويتفوّق ألكاراز الذي أكد ريادته من خلال فوزه على الإيطالي لورنتسو موزيتي 6-4 و6-1، في أربع من مواجهاته الخمس أمام سينر هذا الموسم، مع العلم أن جميع هذه المواجهات جاءت في مواجهات نهائية من بطولات رفيعة، من بينها بطولتان كبيرتان في الجراند سلام في رولان جاروس وفلاشينج ميدوز.

أما تفوّق سينر الوحيد هذا العام فجاء في نهائي بطولة ويمبلدون الإنجليزية، لكنه خسر منازلة ستبقى خالدة في الأذهان أمام ألكاراز، بعد أن فرّط بتقدمه بمجموعتين في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة في يونيو.

وسيكتمل عقد المربع الذهبي، عندما يلتقي الألماني ألكسندر زفيريف الثالث مع الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الثامن من أجل تحديد صاحب المركز الثاني خلف سينر والذي سيواجه ألكاراز في دور الأربعة.