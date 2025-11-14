11 فريقاً عالمياً تتنافس على لقب دوري أبوظبي للسباقات المستقلة والمسيرة

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف أبوظبي، اليوم، أكبر سباق سيارات مستقلة في العالم، حيث يتنافس 11 فريقاً من مختلف أنحاء العالم على جوائز تبلغ قيمتها 2.25 مليون دولار، في سباق يجسد آخر ما توصلت له تكنولوجيا الروبوتات والذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة.

ويأتي الموسم الثاني من دوري أبوظبي للسباقات المستقلة والمسيرة، ثمرة 18 شهراً من التحضير، حيث نجحت 6 فرق من بين الأسرع عالمياً في التأهل إلى النهائي الكبير، بعد مرحلة تصفيات حافلة بالتحديات.

ونفدت تذاكر الحدث المقررة إقامته على حلبة مرسى ياس بالكامل للمدرج الرئيس مرة أخرى، فيما يستعد عشاق سباقات السيارات والتكنولوجيا بشغف لمشاهدة منافسة استثنائية، تجمع بين الذكاء الاصطناعي والإثارة الرياضية في مشهد غير مسبوق.

ويشهد النهائي الكبير لدوري أبوظبي للسباقات المستقلة والمسيرة حدثاً غير مسبوق، إذ تتنافس للمرة الأولى 6 سيارات سباق ذاتية القيادة، جنباً إلى جنب على الحلبة، حيث تم اختيار الفرق الستة بعد تصفيات دقيقة أجريت في أكتوبر، وهي تمثل كلاً من ألمانيا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة، وتتنافس في سباق مكون من 20 دورة لتحديد بطل الموسم الثاني من الدوري.

وحجز حامل اللقب TUM المركز الأول، بعد سباق تأهيلي حماسي متعدد السيارات ضد منافسه Unimore، مما يمهد لمواجهة تاريخية مرتقبة، أما الفرق الخمسة الأخرى، بينما تشارك في سباق الفئة الفضية فرق RAPSON وCode 19 وFly Eagle وFR4IAV وTGM Grand Prix.

وشهدت التحضيرات السابقة للسباق أداءً قياسياً غير مسبوق، حيث تقلصت الفجوة بين قدرات الإنسان والذكاء الاصطناعي إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. وخلال جولات التصفيات، تمكن الفريق الإيطالي Unimore من تحقيق زمن جولة أسرع من الرقم القياسي الذي سجله سائق محترف أثناء التجارب، ويترقب عشاق السباقات هذا الاستعراض الفريد لدقة الآلة في مواجهة غريزة الإنسان يوم السباق، عندما يواجه الفريق البطل TUM سائق الفورمولا 1 السابق دانييل كفيات في ثاني عروض الإنسان ضد الذكاء الاصطناعي ضمن بطولة A2RL.

ومن المتوقع أن تشهد هذه المنافسة مواجهة متقاربة المستوى، بعد الأداء القياسي الذي أظهرته الفرق خلال التصفيات.