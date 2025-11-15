لاعبو سلوفاكيا يهددون ألمانيا!



كوشيتسه (د ب أ)



بعد الفوز في الوقت بدل الضائع، يتطلع لاعبو المنتخب السلوفاكي لكرة القدم لمباراتهم أمام المنتخب الألماني المقرر إقامتها الاثنين، من أجل حسم التأهل المباشر لبطولة كأس العالم، التي تقام في أميركا وكندا والمكسيك.

وقال ستانيسلاف لوبوتكا، لاعب المنتخب السلوفاكي عقب الفوز بهدف نظيف على منتخب إيرلندا الشمالية: «من الرائع أننا سنتنافس مع ألمانيا على التأهل المباشر للمونديال في النهاية».

وسجل توماس بوبتشيك هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة، علما بأنه شارك بديلاً في الدقيقة 88.

وقبل الهدف ألغى حكم الفيديو هدفين للمنتخب السلوفاكي، أحدهما بسبب التسلل والآخر بسبب لمسة يد.

وقال بوبتشيك:«حلمت بمشاركتي الأولى، لكن ليس بظهور ناجح بهذا الشكل، لم أكن لأتخيل بداية أفضل، لأكون صريحاً، لم أكن أعرف ما إذا كنت أحلم أم لا».

ويحتل المنتخب السلوفاكي المركز الثاني برصيد 12 نقطة قبل خوض المباراة الأخيرة أمام ألمانيا الاثنين في لايبزج. ويتصدر المنتخب الألماني المجموعة برصيد 12 نقطة، بعد فوزه على منتخب لوكسمبورج بهدفين نظيفين، بفارق الأهداف أمام سلوفاكيا، ويكفي المنتخب الألماني التعادل للتأهل مباشرة لكأس العالم في أميركا وكندا والمكسيك.

وقال لوكاس هاراسلين، لاعب سلوفاكيا:«من الممكن أن تكون مباراة مفتوحة أمام ألمانيا، ربما لم يكونوا يتوقعون التنافس معنا على بطاقة التأهل المباشر للمونديال».