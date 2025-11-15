الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

كازاخستان تؤجل تأهل بلجيكا إلى «مونديال 2026»

كازاخستان تؤجل تأهل بلجيكا إلى «مونديال 2026»
15 نوفمبر 2025 22:52

أستانا (أ ف ب)

حال المنتخب الكازاخستاني دون تأهل نظيره البلجيكي إلى مونديال 2026 لكرة القدم، قبل جولة من نهاية التصفيات الأوروبية بفرض عليه التعادل 1-1 على ملعب «أستانا أرينا»، ضمن منافسات المجموعة العاشرة.
تقدمت كازاخستان عبر مهاجمها الشاب داستان ساتباييف (9) وعادلت بلجيكا بفضل قائدها هانس فاناكين (79).
وفرض الحارس الكازاخستاني تيميرلان أناربيكوف نفسه نجماً في ثاني مباراة دولية له بتصديه للعديد من الكرات «للشياطين الحمر» أبرزها في الدقائق 23 و44 و45+2 و89، فيما أكمل فريقه المباراة بتسعة لاعبين عقب طرد لاعب الوسط إسلام شيسنوكوف(79).
ورفعت بلجيكا التي بات عليها أن تنتظر الجولة الختامية للحاق بركب المنتخبات المتأهلة إلى مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل، رصيدها إلى 15 نقطة بفارق نقطتين عن مقدونيا الشمالية، و5 نقاط عن ويلز الثالثة التي تلعب مع ليشتنشتاين.
ونظراً لفارق الأهداف الكبير لصالحه، ستكون نقطة واحدة كافية للمنتخب البلجيكي الثلاثاء أمام ليشتنشتاين أضعف منتخبات المجموعة، لبلوغ النهائيات للمرة الرابعة توالياً والخامسة عشرة في تاريخه.
وتلعب ويلز مع مضيفها مقدونيا الشمالية الثلاثاء في مواجهة قد تكون حاسمة على مقعد في الملحق، في حال حسمت بلجيكا تأهلها.
وافتقد منتخب «الشياطين الحمر» للعديد من كوادره الأساسيين أبرزهم الحارس تيبو كورتوا ونجم خط الوسط كيفن دي بروين (34 عاماً) والمهاجم روميلو لوكاكو (32 عاماً) للإصابة، في حين غاب مدربه الفرنسي رودي جارسيا عن مقاعد البدلاء للإيقاف.
وافتتحت كازاخستان التسجيل باكراً بعد خطأ من أرتور تيات استغله المهاجم ساتباييف، ابن الـ17 عاماً، لينفرد بالحارس ويسجل هدف السبق (9).
وكاد لياندرو تروسار أن يدرك التعادل «للشياطين الحمر»، غير أن الحارس أناربيكوف تصدى لتسديدته (23)، فيما علت رأسية نيكولاس راسكين العارضة (37).
وتألق أناربيكوف قبل صافرة نهاية الشوط الأول، بداية بتصديه لتسديدة شارل دي كيتلار بعد تمريرة من جيريمي دوكو (44)، ثم لانفرادية تيموتي كاستاني (45+2).
وأدركت بلجيكا التعادل بعد ثلاث دقائق من انطلاق الشوط الثاني، إثر لعبة جماعية فوصلت الكرة إلى دي كيتلار على الجهة اليمنى مررها إلى كاستاني الذي حولها بدوره عرضية إلى القائم الثاني تطاول لها القائد فاناكين واسكنها في المرمى.
وهو الهدف الأول لفاناكين بقميص منتخب بلاده منذ مارس 2022.
وتلقت كازاخستان ضربة معنوية، بعدما رفع الحكم البطاقة الحمراء في وجه شيسنوكوف عقب العودة إلى حكم الفيديو المساعد «الفار» لإلغاء الصفراء، بعد ارتكابه خطأ من الخلف على دوكو (79).
ووقف الحارس أناربيكوف مرة جديدة سداً منيعاً أمام تأهل بلجيكا بتصديه لتسديدة قوية من راسكين داخل المنطقة (89).

كأس العالم
مونديال 2026
بلجيكا
كازاخستان
