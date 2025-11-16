«ترايثلون دبي» يختتم «النسخة الثانية» بمشاركة 8 آلاف رياضي



دبي (الاتحاد)

اختتم ترايثلون دبي T100 العالمي فعاليات النسخة الثانية التي تحولت فيها البطولة إلى مهرجان رياضي، بمشاركة أكثر من 8 آلاف رياضي، وحضور 20 ألف متفرج احتشدوا في قرية البطولة في مضمار ميدان وشاطئ سنسيت بيتش، على مدار 4 أيام استثنائية وحافلة بالسباقات العالمية والرياضات المجتمعية، والتي رسّخت مكانة دبي باعتبارها مركزاً عالمياً للتميز في الرياضات المتعددة.

وتم تنظيم الحدث من قبل منظمة رياضي الترايثلون المحترفين والاتحاد العالمي للترايثلون، وبدعم من مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، خلال تحدي دبي للياقة البدنية 30X30، وشهد إقامة سباق الترايثلون الشاق لمسافة 100 كلم، مع إقامة منافسات السباق الرئيسي للمحترفين، والسباق المفتوح للهواة، كما أقيمت منافسات الأكواثلون المدرسي للمرة الأولى، والسباق السريع «السبرينت»، ومنافسات الدواثلون.

واختتم سباق ترايثلون دبي T100 للهواة الفعاليات، وشهد مشاركة واسعة في مختلف الفئات العمرية الذين قطعوا نفس مسار المحترفين البالغ 100 كيلومتر (2 كيلومتر سباحة، و80 كيلومتر دراجات، 18 كيلومتر جري)، وعبروا خط النهاية في مضمار ميدان المطل على برج خليفة الشامخ.

وفاز الفرنسي كوينتين أمارال بسباق الرجال بزمن 3 ساعات و26 دقيقة و20 ثانية، بينما حلّ المجري ديفيد أندور 3:34:51 ساعة في المركز الثاني، وأكمل الهولندي فان روتن منصة التتويج بالمركز الثالث بزمن 3:36:09 ساعة.

وفي سباق السيدات، فازت الكرواتية نيكا ريماج بالميدالية الذهبية بزمن 3 ساعات و54 دقيقة و52 ثانية، بينما جاءت الروسية أنطونيا فاوستوفا في المركز الثاني بزمن 4:01:11 ساعة، والكرواتية لورا زوليسيك دومانسيتش في المركز الثالث بزمن 4:05:17 ساعة.

وشهد سباق الهواة الفعالية حدثاً تاريخياً، بانضمام جاني سليماني، رياضي التحمل المقيم في دبي، الذي احتفل بإنجازه الرائع بإكماله 100 ترايثلون فئة T100، في 100 يوم متتالية، ليُدخل بذلك موسوعة جينيس للأرقام القياسية ليكون أول شخص يُحقق هذا الإنجاز الاستثنائي.

انطلق سليماني إلى خط البداية مع المشاركين من الفئات العمرية المختلفة ليستمتع بالأجواء الرائعة بعد ثلاثة أشهر من التفاني الدؤوب، قطع خلالها 200 كيلومتر في المياه المفتوحة، و8000 كيلومتر على الدراجة، و1800 كيلومتر سيراً على الأقدام، كل ذلك في إطار جمع التبرعات لمؤسسة الجليلة لدعم الأطفال المصابين بالسرطان.

وقال سليماني: «هذا الاحتفال هو الأفضل في حياتي، إنها أفضل طريقة لي للاحتفال مع المجتمع، وبدونهم لما تمكنت من إكمال الـ 100 ترايثلون، إن دعمهم ومشاركتهم وتبرعاتهم هي ما شجّعني على الاستمرار، أود فقط أن أتقدم بجزيل الشكر لفريق T100 بأكمله على مساندتهم لي من البداية حتى إكمال التحدي، وعلى منحي فرصة الاحتفال مع المجتمع والتواجد هنا».

أشاد سام رينوف، الرئيس التنفيذي لمنظمة رياضي الترياثلون المحترفين، بنجاح الفعاليات، وأكد تواجد دبي مجدداً في الروزنامة العالمية لسباقات ترايثلون T100 في العام المقبل، على أن تستضيف المنافسات من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.

وقال رينوف:«الأجواء كانت حماسية ورائعة في ميدان، وتنافس أكثر من 8000 رياضي على مدار الأيام الماضية، تتمحور بطولة T100 حول زيارة مواقع مميزة حول العالم، ودبي وجهة مثالية، يشرفنا أن نكون جزءاً من مبادرة «تحدي دبي للياقة البدنية، ورؤية مستوى مشاركة السكان المحليين هنا، ومدى تقبّلهم لرياضة الترايثلون، أمر رائع بالنسبة لنا، ويسعدنا أن نعلن عودتنا العام المقبل أيضاً».