فيرجسون يشيد بصفقات مانشستر يونايتد الصيفية



لندن (د ب ا)



أشاد السير أليكس فيرجسون، المدرب الأسطوري الأسبق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ببصمة ثلاث صفقات جديدة أبرمها النادي صيف العام الجاري.

يحافظ يونايتد على سلسلة خالية من الهزائم في 5 مباريات، وحقق الفوز في مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 20 شهراً في أكتوبر.

ونتيجة لهذه الصحوة فاز البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد بجائزة مدرب الشهر ببطولة الدوري، بينما فاز بريان مبومو، جناح الفريق، بجائزة لاعب الشهر.

وانضم مبومو إلى مانشستر يونايتد قادماً من برينتفورد في يوليو، مقابل 65 مليون جنيه إسترليني، قابلة للزيادة إلى 71 مليون جنيه إسترليني، وسجل 6 أهداف في 12 مباراة.

وكان ماتيوس كونيا أول صفقة لمانشستر يونايتد في الصيف، حيث انضم من وولفرهامبتون مقابل 5. 62 مليون جنيه إسترليني، وترك بصمة قوية، بينما يبقى حارس المرمى سين لامينز، صاحب الحضور الأكثر تأثيراً.

شارك لامينز «23 عاماً» للمرة الأولي مع مانشستر يونايتد في الفوز على سندرلاند بنتيجة 2- صفر في الشهر الماضي، وبعدها لم يخسر الفريق أي مباراة في وجود حارس المرمى البلجيكي.

وقال فيرجسون في تصريحات أبرزتها صحيفة (صن) البريطانية «لقد أظهر المدرب بعض المؤشرات الإيجابية، وحارس المرمى بصفة خاصة».

وأضاف «لقد قدم لامينز أداءً رائعاً، ويبدو في حالة جيدة للغاية رغم مشاركته في 3 أو 4 مباريات، كما ترك لاعبا وولفرهامبتون وبرينتفورد، كونيا ومبومو، بصمة مميزة».

واختتم فيرجسون تصريحه بالقول "أتمنى التوفيق والنجاح لروبن أموريم، لأن أي مدرب لمانشستر يونايتد يكون مطالباً بالنجاح، ولكن أرى مؤشرات جيدة لتحسن أداء الفريق».