الرياضة

رئيس اللجنة المنظمة العليا يبحث جاهزية ميادين «أبوظبي الدولية للشوزن»

رئيس اللجنة المنظمة العليا يبحث جاهزية ميادين «أبوظبي الدولية للشوزن»
18 نوفمبر 2025 12:23

أبوظبي (الاتحاد)
عقدت اللجنة المنظمة العليا لبطولة «أبوظبي الدولية للشوزن» اجتماعاً ميدانياً في مقر نادي العين للفروسية والرماية والجولف، الذي يستضيف منافسات الحدث، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2025، بمشاركة نخبة من أبرز الرماة العالميين، وبجوائز مالية قيّمة.
وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وينظمها مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرماية، والاتحاد الدولي للرماية للصيد بالأسلحة الرياضية (FITASC).
وترأس محمد سهيل النيادي، مدير عام المكتب، الجولة الميدانية التي تفقد خلالها ميادين الرماية، للوقوف على جاهزية المنشآت والتحضيرات اللوجستية، وضمان توفير خدمات بمعايير عالمية، إضافة إلى تهيئة بيئة جاذبة للجمهور والعائلات.
واستعرض رئيس اللجنة تقارير جاهزية الميادين المستضيفة للمنافسات، إلى جانب متابعة سير عملية التسجيل التي تشهد إقبالاً كبيراً من الرماة من مختلف دول العالم، في مؤشر يعكس المكانة المتنامية للبطولة على أجندة رياضة الرماية الدولية، كما تم التأكيد على جاهزية الحكام والكوادر الفنية من داخل الدولة وخارجها.
وشهد الاجتماع، الذي حضره رؤساء اللجان الفرعية ومسؤولو مسابقات الرماية، اعتماد تشكيل فرق العمل المساندة، ومراجعة خطط التشغيل خلال الفترة التي تسبق انطلاق المنافسات، بما يضمن تقديم أفضل صورة تنظيمية للبطولة.
وأكد النيادي حرص اللجنة المنظمة على تقديم نسخة استثنائية تواكب مكانة دولة الإمارات، موضحاً أن البطولة تشكل منصة لاكتشاف وصقل المواهب، وتسهم في ترسيخ ريادة الدولة في رياضات الرماية، باعتبارها امتداداً لتراث الإمارات العريق في الصيد والدفاع، وبما يعزز الهوية الوطنية ويبرز الرماية موروثاً أصيلاً في الثقافة الإماراتية.
وأشار إلى أن استضافة منطقة العين للبطولة تعكس مكانتها المتنامية مركزاً رياضياً وسياحياً بارزاً على مستوى المنطقة، مؤكداً أن الحدث يمثل إضافة نوعية للمشهد الرياضي الإماراتي، ويجسد ثقة الاتحادات الدولية بالقدرات التنظيمية للدولة وبنيتها التحتية المتطورة.

