«الأبيض» يودّع الحلم المونديالي



معتز الشامي (أبوظبي)

ودّع منتخب الإمارات رسمياً حلم الوصول إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026، بعدما خسر أمام نظيره العراقي بهدفين مقابل هدف، في إياب الملحق الآسيوي الذي جمع المنتخبين على استاد البصرة اليوم، في ليلة كروية دراماتيكة انتهت بتسجيل «أسود الرافدين» هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 90+16.

دخل منتخبنا الوطني اللقاء بثقة هجومية واضحة، بعدما دفع المدرب كوزمين بتشكيلة اعتمدت على استحواذ متدرّج وضغط عال أربك مفاتيح لعب العراق، وامتلك «الأبيض» الكرة بنسبة 56% مقابل 44% للمنافس، ونجح في إغلاق المساحات أمام أيمن حسين، علي جاسم، وشيركو كريم، ليمنع العراق من أي تهديد فعلي على مرمى خالد عيسى طوال الشوط الأول.

وبرز برونو أوليفيرا بفرصة خطيرة عند الدقيقة 11 أهدرها بغرابة، قبل أن يتلقى كايو لوكاس تمريرة ذهبية من خيمنيز في الدقيقة 35 لكنه سدد بعيداً، وعلى الرغم من محاولات العراقيين في الدقائق الأخيرة، ظل خط الدفاعي الإماراتي صلباً وقريب الخطوط، ليخرج الفريقان بالتعادل السلبي.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، تراجع «الأبيض» تكتيكياً لاستدراج العراق، قبل أن يخطف يحيى نادر الكرة في وسط الملعب بالدقيقة 52، وينطلق مراوغاً الدفاع ويمرر لكايو لوكاس الذي واجه المرمى وسدد بقوة معلناً التقدم، بهدف أكد التفوق الذهني والتنظيمي لمنتخب الإمارات.

ورد العراق جاء سريعاً؛ حيث دفع المدرب جراهام آرنولد بالثنائي مهند علي وزيدان إقبال لتنشيط الهجوم، قابله كوزمين بتعزيزات هجومية بإشراك علي صالح بدل لوان بيريرا، وجاءت الدقيقة 66 لتحمل هدف التعادل بعدما نفذ أمير العماري كرة حرة وصلت إلى مهند علي، الذي ارتقى دون رقابة وحوّل الكرة برأسه لترتطم بقدم يحيى نادر وتغالط خالد عيسى.

وحاول «الأبيض» استعادة التقدم عبر كايو الذي سدد كرة قوية مرت بجانب القائم، بينما دخل كل من سلطان عادل وعبدالله رمضان دون تأثير يغير مجريات المباراة.

وفي الوقت القاتل، تقدّم العراق بحثاً عن الفوز، ومن ركلة ركنية داخل منطقة الجزاء ارتطمت الكرة بيد يحيى نادر، ليتدخل الحكم محتسباً ركلة جزاء وسط اعتراض لاعبي الإمارات، انبرى لها أمير العماري ليسجل هدف التفوق عند الدقيقة 90+16، ليحسم أصحاب الأرض بطاقة العبور، بينما يغادر «الأبيض» التصفيات بخيبة أمل جديدة خارج الديار، في ليلة كان فيها منتخبنا قريباً من كتابة فصل مختلف، حيث خطفت الأخطاء الفردية اللحظة الحاسمة، لتنتهي رحلة التصفيات بنهاية موجعة، وتبدأ معها مرحلة مراجعة شاملة قبل التفكير في المستقبل.