مدرب أوروجواي يشعر بالخجل ويدعو للهدوء بعد خسارة ثقيلة



أوروجواي (رويترز)

قال مارسيلو بيلسا، مدرب أوروجواي، إنه شعر بالخجل، بعد خسارة ودية ثقيلة 5-1 أمام الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الأسبوع، لكنه سعى أمس الخميس إلى تهدئة الأجواء، بعد أن أثارت النتيجة القلق قبل نهائيات كأس العالم لكرة القدم العام المقبل.

وأوضح بيلسا أنه تحدث مطولاً مع خورخي جيوردانو، المدير الرياضي لمنتخب أوروجواي ورئيس الاتحاد إجناسيو ألونسو بشأن الهزيمة في فلوريدا أمام المنتخب الأميركي، والذي لم يلعب بقوته الضاربة يوم الثلاثاء الماضي.

وأبلغ الأرجنتيني الصحفيي:ن «رغبتي في عقد مؤتمر صحفي بعد الخسارة 5-1 أمام الولايات المتحدة نابعة من الحاجة إلى التوضيح، خاصة بعد هزيمة كهذه، والتي تثير القلق دائماً، الخسارة 5-1 ليست أمراً يمكن تجاهله بالتأكيد. هناك وصف لهذا الموقف لا يمكنني قوله علناً، لكن الشعور بالخجل يسيطر على المرء عندما تحدث نتائج كهذه».

وأضاف المدرب السابق لليدز يونايتد أنه ما زال يحظى بدعم الاتحاد، بينما يستعدون لكأس العالم في أميركا الشمالية، وتابع: «تحدثت لساعات طويلة مع الرئيس وخورخي، كانت الخلاصة أن المشروع سيستمر تماماً، كما هو مخطط له حتى كأس العالم، هذا هو الملخص والنتيجة النهائية لحديثي مع الرئيس. لذلك، أنقل هذه المعلومة، وهكذا انتهت المحادثة».

وتأهلت أوروجواي، الفائزة بكأس العالم مرتين، إلى نسخة 2026 في سبتمبر أيلول الماضي، بعد احتلالها المركز الرابع في تصفيات أميركا الجنوبية.