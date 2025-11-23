الجزائر تعلن قائمة كأس العرب



الجزائر (د ب أ)



كشف مجيد بوقرة، المدير الفني لمنتخب الجزائر الثاني لكرة القدم، عن قائمة بأسماء 23 لاعباً تحسباً للمشاركة في بطولة كأس العرب «الفيفا» قطر 2025.

وشملت القائمة التي نشرها الاتحاد الجزائري لكرة القدم على موقعه الإلكتروني الرسمي، 9 لاعبين ينشطون في الدوري الجزائري والبقية بين أوروبا والخليج وكندا، يتقدمهم إسلام سليماني، الهدف التاريخي لمنتخب «محاربو الصحراء»، وياسين براهيمي، نجم نادي الغرافة القطري، رغم الإصابة التي تعرض لها مؤخراً مع ناديه.

ويسافر المنتخب الجزائري «حامل اللقب» للعاصمة القطرية الدوحة، يوم الجمعة المقبل، حيث يستهل مشواره بملاقاة الفائز من مباراة السودان ولبنان، يوم 3 ديسمبر القادم، في افتتاح الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة، التي تضم أيضاً العراق والفائز من مباراة البحرين وجيبوتي.

وتضم قائمة منتخب الجزائر فريد شعال، ريان يسلي، ومحمد حديد، وعبد القادر بدران، أيوب غزالة، هواري بعوش، نوفل خاسف، محمد عزي، أشرف عبادة، رضا بن شاعة، ومحمد رضا حلامية، وسفيان بن دبكة، وفيكتور لكحل، وحسام الدين مريزيق، وزكريا دراوي، وإسلام سليماني، وياسين براهيمي وآدم وناس. وياسين بن زية، وعادل بولبينة، وأمير سعيود، ورفيق غيتان، ورضوان بركان.