ليون.. حلقة جديدة من «مسلسل الخيبات»!



باريس (أ ف ب)



أخفق ليون للمباراة الخامسة توالياً في الفوز، بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه أوكسير متذيّل الترتيب ضمن المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم الأحد.

وتواصل مسلسل خيبات ليون الذي لم يحقق الفوز في مبارياته الخمس الأخيرة في مختلف المسابقات (خسارتان وثلاثة تعادلات)، مهدراً في الوقت ذاته فرصة التقدم إلى المركز الرابع وبات في رصيده 21 نقطة في المركز السادس.

وجاء تعادل ليون أمام أسوأ فريق في الدوري هذا الموسم، إذ يحتل أوكسير المركز 18 الأخير برصيد ثماني نقاط.

وقبل فترة التوقف الدولي، تعادل ليون مع باريس أف سي (3-3) ثمّ مع بريست (0-0)، قبل أن يخسر أمام باريس سان جيرمان حامل اللقب (2-3)، كما سقط خارج أرضه أمام ريال بيتيس الإسباني في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» (0-2).

من جهته، لم يحقّق أوكسير أي انتصار في آخر ثماني مباريات (من بينها تعادلان) ودخل اللقاء على خلفية سلسلة من أربع هزائم متتالية.

لكنّ أصحاب الأرض كانوا قادرين على الخروج بالنقاط الثلاث، بعد أن أهدر المالي لامين سينايوكو ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة والعشرين تصدى لها الحارس السلوفاكي دومينيك جريف، إثر خطأ من السنغالي موسى نياكاتيه على سيكو مارا (د25).

كان سبق ذلك إلغاء هدف أيضاً لأوكسير سجله رودي ماتوندو بسبب خطأ ارتكبه مارا على المدافع الأنغولي لليون كلينتون ماتا (12).