الإثنين 24 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليون.. حلقة جديدة من «مسلسل الخيبات»!

ليون.. حلقة جديدة من «مسلسل الخيبات»!
23 نوفمبر 2025 21:06

 
باريس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
جيرو يصنع تاريخاً جديداً في الدوري الفرنسي
سان جيرمان يرفع شعار «النتائج أهم من الأداء»!


أخفق ليون للمباراة الخامسة توالياً في الفوز، بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه أوكسير متذيّل الترتيب ضمن المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم الأحد.
وتواصل مسلسل خيبات ليون الذي لم يحقق الفوز في مبارياته الخمس الأخيرة في مختلف المسابقات (خسارتان وثلاثة تعادلات)، مهدراً في الوقت ذاته فرصة التقدم إلى المركز الرابع وبات في رصيده 21 نقطة في المركز السادس.
وجاء تعادل ليون أمام أسوأ فريق في الدوري هذا الموسم، إذ يحتل أوكسير المركز 18 الأخير برصيد ثماني نقاط.
وقبل فترة التوقف الدولي، تعادل ليون مع باريس أف سي (3-3) ثمّ مع بريست (0-0)، قبل أن يخسر أمام باريس سان جيرمان حامل اللقب (2-3)، كما سقط خارج أرضه أمام ريال بيتيس الإسباني في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» (0-2).
من جهته، لم يحقّق أوكسير أي انتصار في آخر ثماني مباريات (من بينها تعادلان) ودخل اللقاء على خلفية سلسلة من أربع هزائم متتالية.
لكنّ أصحاب الأرض كانوا قادرين على الخروج بالنقاط الثلاث، بعد أن أهدر المالي لامين سينايوكو ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة والعشرين تصدى لها الحارس السلوفاكي دومينيك جريف، إثر خطأ من السنغالي موسى نياكاتيه على سيكو مارا (د25).
كان سبق ذلك إلغاء هدف أيضاً لأوكسير سجله رودي ماتوندو بسبب خطأ ارتكبه مارا على المدافع الأنغولي لليون كلينتون ماتا (12).

الدوري الفرنسي
ليون
أوكسير
باريس سان جيرمان
آخر الأخبار
انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري
الأخبار العالمية
انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري
اليوم 12:37
مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»
الرياضة
مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»
اليوم 12:25
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين راشد المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام
علوم الدار
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين راشد المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام
اليوم 12:23
مباشر.. تغطية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي
علوم الدار
مباشر.. تغطية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي
اليوم 12:11
ثاندر يثأر من بورتلاند في «السلة الأميركي»
الرياضة
ثاندر يثأر من بورتلاند في «السلة الأميركي»
اليوم 11:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©