افتتاح مبهر لبطولة العالم للكيك بوكسينج في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت بطولة العالم للكيك بوكسينج لفئتي السينييرز والماسترز، والتي تُقام أبوظبي وللمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وخارج أوروبا تحديداً، افتتاحاً مميزاً بمشاركة 2000 رياضي ورياضية يمثلون 150 دولة من مختلف قارات العالم، وذلك بتنظيم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج.

واستقبلت العاصمة وفود المنتخبات العالمية في أجواء احتفالية احتضنها مركز أدنيك أبوظبي، في حدث يؤكد المكانة الدولية الرائدة لدولة الإمارات في تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية.

وبدأت مراسم حفل الافتتاح بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات، أعقبه عرض مرئي يسلّط الضوء على مسيرة الدولة ونهضتها المتسارعة في مختلف المجالات، ثمّ عرض فني أضاء الصالة بلوحات تعكس روح القوة والتنافس، قبل أن تتوالى فقرات الحفل التي شملت كلمة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، تلتها كلمة الاتحاد الدولي، قبل دخول طابور عرض المنتخبات المشاركة، بما في ذلك الحكام والمدربون واللاعبون، وصولاً إلى الإعلان الرسمي عن الانطلاق.

وأكّد عبدالله سعيد النيادي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي، ورئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي، ورئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، في كلمته خلال الحفل، أن استضافة البطولة في أبوظبي تمثل محطة دولية بارزة، تعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها دولة الإمارات على خريطة الرياضة العالمية. وقال: «نرحّب بوفود الدول المشاركة في أبوظبي، التي أثبتت قدرتها على تقديم نماذج تنظيمية متقدمة تُواكب أعلى المعايير الدولية».

وأضاف: إن مشاركة 150 دولة، ونحو 2000 رياضي تشكّل دليلاً واضحاً على الثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع الرياضي العالمي لدولة الإمارات، وتعزز من قيمة هذه النسخة التي نتوقع أن تُسهم في دعم مسيرة الكيك بوكسينج وترسيخ حضورها عالمياً.

ومن جانبه، أشاد روي بيكر، رئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، بالمستوى التنظيمي الرفيع الذي قدّمته أبوظبي في حفل الافتتاح، مؤكّداً أن ما شهده الحدث يعكس متانة الشراكة مع دولة الإمارات وقدرتها على استضافة البطولات الدولية الكبرى، وفق أعلى المعايير.

وقال إن إقامة البطولة بهذا الحجم من المشاركة تعد الأكبر بتاريخ بطولات الاتحاد الدولي، وتمثل خطوة محورية في دعم مسيرة رياضة الكيك بوكسينج عالمياً، وتعكس التزام الاتحاد الدولي بتطوير اللعبة، وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.

حضر الحفل عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وناصر التميمي، أمين عام اتحاد الإمارات للجودو، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، ورؤساء الاتحادات الوطنية للكيك بوكسينج، وعدد من ضيوف البطولة من مختلف دول العالم.