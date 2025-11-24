جوارديولا عن مباراته المئة في دوري الأبطال مع سيتي: «أدرك أني أتقدم في العمر»



لندن (أ ف ب)

قال الإسباني بيب جوارديولا ممازحاً عن مباراته المئة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم كمدرب لمانشستر سيتي: «أدرك أني أتقدم في العمر»، ويستعد سيتي لاستضافة باير ليفركوزن الألماني يوم غد الثلاثاء في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الموحدة لدوري الأبطال، باحثاً عن فوزه الرابع والبقاء في المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة إلى ثمن النهائي (يحتل حاليا المركز الرابع).

وقال ابن الـ54 عاما الذي يشرف على سيتي منذ 2016 وتوج معه بدوري الأبطال عام 2023 واحتفل في بداية الشهر الحالي بمباراته الألف كمدرب في جميع المسابقات، إن «كل نهاية أسبوع هناك حدث جديد للاحتفال به في مسيرته».

وتابع بجدية أكبر «هذا جيد جدا. هذا يعني أننا كنا هنا في كل موسم.. إنها مسابقة ضخمة، خاصة جدا للاعبين، يحبونها مثل المدربين والجميع»، معتبرا أن «مواجهة أفضل الفرق في أوروبا هي تجربة غنية جدا» و«بالنسبة للنادي، من حيث السمعة، الهيبة، والناحية المالية، هذا مهم جدا».

في دوري الأبطال هذا الموسم، حقق سيتي ثلاثة انتصارات مقابل تعادل واحد في موناكو، ما سمح له مع الوصول إلى منتصف الطريق بأن يكون في المراكز الثمانية الأولى.

وتابع جوارديولا «الآن، ندخل المباريات الأربع الأخيرة: اثنتان على أرضنا، اثنتان خارجها. غدا الثلاثاء نلعب ضد ثالث الدوري الألماني. إنها مباراة مهمة جدا لتحقيق هدفنا وهو أن نكون بين الثمانية الأوائل».

ولن يكون جوارديولا قادرا على الاستعانة بلاعبي الوسط الإسباني رودري والكرواتي ماتيو كوفاتشيتش المصابين.

على الساحة الأوروبية، يعيش ليفركوزن فترة سيئة، إذ اكتفى بفوز واحد فقط مقابل تعادلين وهزيمة كانت ثقيلة على يد باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب 2-7، لكن لاعبي المدرب الدنماركي كاسبر هيولماند يحققون نتائج جيدة منذ أسابيع عدة في الدوري الألماني.