الرياضة

«الخماسي الحديث» يشارك في بطولة العالم بجنوب أفريقيا

«الخماسي الحديث» يشارك في بطولة العالم بجنوب أفريقيا
24 نوفمبر 2025 23:09

 
أبوظبي (وام)

يشارك منتخب الإمارات للخماسي الحديث في منافسات بطولة العالم التي تحتضنها جنوب أفريقيا من 6 إلى 14 ديسمبر المقبل ويضم 6 لاعبين ولاعبات في فئتي تحت 9، و13 عاماً.
وستكون المشاركة في منافسات البياثل ( جري وسباحة )، والترياثل ( جرى ورماية وسباحة )، والليزر رن ( جري، ورماية).
وتترأس بعثة المنتخب الوطني الدكتورة هدى المطروشي، رئيس اتحاد الخماسي الحديث، إلى جانب عضوي مجلس الإدارة أحمد البادي، وعدنان الهاشمي، والمدرب محمد قاسم.
وأكدت المطروشي جاهزية اللاعبين للمشاركة في منافسات الحدث العالمي، والسعي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، والاستفادة من خبرات اللاعبين المشاركين من مختلف دول العالم.
و في سياق متصل حجزت الإمارات مقعداً في منافسات دورة الألعاب الآسيوية المقررة في اليابان سبتمبر 2026، وذلك بعد ختام مشاركتها في منافسات البطولة الآسيوية للخماسي الحديث، والتي أقيمت مؤخرا في مدينة ناجويا اليابانية وشارك فيها المنتخب الوطني بلاعبين اثنين.

الإمارات
الخماسي الحديث
هدى المطروشي
جنوب أفريقيا
