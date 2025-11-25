الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ابن سليم»: «قطر للفورمولا1» يؤكد الثقة الدولية في دور الشرق الأوسط

«ابن سليم»: «قطر للفورمولا1» يؤكد الثقة الدولية في دور الشرق الأوسط
25 نوفمبر 2025 11:35

دبي (الاتحاد)
أكد محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) بأن سباق جائزة قطر الكبرى للخطوط الجوية القطرية للفورمولا 1، سيقدم مثالاً رائعاً آخر على أهمية الشرق الأوسط لبطولة الفورمولا 1 ومستقبل رياضة السيارات، مع اقتراب سباق المنافسة على لقب السائقين من ذروته.
جاء ذلك على هامش لقاء رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري، ومعالي الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب، لمناقشة الدور المحوري الذي تلعبه قطر في رياضة السيارات العالمية.

أخبار ذات صلة
كوينتيرو ودابروفسكي وأهلي يتصدرون «رالي دبي»
«ابن سليم» يشيد بنجاح النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للكارتينج

وتنطلق يوم الأحد الجولة قبل الأخيرة من بطولة الفورمولا 1 لهذا العام، حيث تعزز حلبة لوسيل الدولية الآن دورها المحوري في تطوير المواهب المستقبلية، دعماً لجهود الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) لتوسيع نطاق جعل الوصول إلى رياضة السيارات في متناول اليد.
وتوفر قطر للسائقين الشباب ومحترفي رياضة السيارات الطموحين مساراً واضحاً وبأسعار معقولة للوصول إلى أعلى المستويات، وذلك من خلال توسيع برامج الاتحاد الدولي للسيارات للكارتينج، وبطولة فورمولا 4 الشرق الأوسط، والاستثمار في تدريب المسؤولين والمتطوعين.
وفي هذا السياق، قال محمد بن سليم: «جائزة قطر الكبرى ليست مجرد سباق، بل هي رمز لطموح الدولة، ليس فقط في استضافة هذه الرياضة، بل في تطويرها من القاعدة الشعبية إلى العالمية».
وأضاف: «لا تعتبر حلبة لوسيل الدولية مجرد منصة عالمية المستوى لسباقات الفورمولا 1، بل هي أيضاً شهادة على رؤيتنا الجماعية حيث تجمع بين أحدث التقنيات والاستدامة والالتزام طويل الأمد تجاه هذه الرياضة».
وواصل بن سليم: «ومع تطلعنا إلى المستقبل، تؤكد جائزة قطر الكبرى ثقتنا بالشرق الأوسط والدور المهم الذي تلعبه المنطقة في جدول البطولة، من خلال بناء قاعدة جماهيرية متحمسة وتعزيز الشمولية في هذه الرياضة. وهذا أمر جوهري في استراتيجية الاتحاد الدولي للسيارات لنمو وتطوير رياضة السيارات».
ومنذ استضافتها سباقات الفورمولا 1 عام 2021، أصبحت حلبة لوسيل الدولية محطة رئيسية في جدول البطولة، حيث تتميز بتصميم انسيابي من 16 منعطفاً ومناطق تجاوز متعددة تجعلها مثالية للسباقات التنافسية القريبة.
ويلتزم الاتحاد الدولي للسيارات بزيادة إمكانية الوصول والتنوع في رياضة السيارات، ما يضمن تكافؤ الفرص للمواهب المتساوية، حيث يعد برنامجه العالمي الرائد أمراً بالغ الأهمية لضمان استمرار نجاح هذه الرياضة في الشرق الأوسط.
وتعد بطولة كأس الأمم للكارتينج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي أطلقها محمد بن سليم عام 2020، جزءاً هاماً من هذا الحدث. وقد حققت نسخة هذا العام والتي أقيمت في لوسيل الشهر الماضي من قِبل الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية (QMMF) نجاحاً باهراً، حيث استقطبت أكثر من 170 سائقاً من 18 دولة من جميع أنحاء المنطقة.
ويتمتع محمد بن سليم بعلاقة وطيدة مع قطر وتراثها العريق في رياضة السيارات، حيث فاز بجولة البلاد في بطولة الشرق الأوسط للراليات (FIA) تسع مرات بين عامي 1988 و2002.

 

محمد بن سليم
مونديال الفورمولا 1
الاتحاد الدولي للسيارات
آخر الأخبار
بركان "كيلاويا" في هاواي يطلق حمماً بركانية
التعليم والمعرفة
بركان "كيلاويا" في هاواي يطلق حمماً بركانية
اليوم 12:46
مهرجان الشيخ زايد يحتفي بـ"عيد الاتحاد" ببرنامج حافل بالفعاليات
علوم الدار
مهرجان الشيخ زايد يحتفي بـ"عيد الاتحاد" ببرنامج حافل بالفعاليات
اليوم 12:26
388 لاعباً ولاعبة يترقبون قرعة «أبوظبي جراند سلام» للجودو
الرياضة
388 لاعباً ولاعبة يترقبون قرعة «أبوظبي جراند سلام» للجودو
اليوم 12:11
«دبي لأكاديميات الجمباز» تغزل ثوب النجاح بـ600 فتاة
الرياضة
«دبي لأكاديميات الجمباز» تغزل ثوب النجاح بـ600 فتاة
اليوم 12:08
ماجيك يسحق سيكسرز في الليلة القياسية
الرياضة
ماجيك يسحق سيكسرز في الليلة القياسية
اليوم 12:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©