8% فقط من الألمان يتوقعون فوز بلادهم بكأس العالم 2026

برلين (د ب أ)

أظهر استطلاع رأي أجراه معهد (فورسا) لأبحاث السوق بتكليف من مجلة (شتيرن)، أن الغالبية العظمى من الألمان لا يعتقدون أن منتخب بلادهم قادر على التتويج بكأس العالم لكرة القدم العام المقبل.

ويرى 8% فقط من المشاركين أن جوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، ولاعبيه قادرون على قيادة الفريق للحصول على اللقب الخامس في المونديال، الذي يقام صيف العام المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بمشاركة 48 منتخباً لأول مرة.

في المقابل، يعتقد حوالي 61% أن ألمانيا قادرة على الوصول إلى دور الثمانية في المسابقة على الأقل، بينما يرى 18% أنها قادرة على الوصول إلى قبل النهائي، و8% فقط يتوقعون وصول الفريق إلى المباراة النهائية.

وعقب تتويجه بلقبه الأخير في كأس العالم عام 2014 بالبرازيل، فجر منتخب ألمانيا مفاجأة مروعة، لم يكن يتوقعها أكثر جماهيره تشاؤماً، بعدما ودع النسختين الأخيرتين للمونديال عامي 2018 و2022 في روسيا وقطر على الترتيب من الدور الأول.

ويتنبأ 5% من المشاركين في التصويت أن المنتخب الألماني سيخرج من كأس العالم خلال مرحلة المجموعات للنسخة الثالثة على التوالي.

ويشعر الألمان في المنطقة الشرقية من البلاد بتشاؤم خاص، حيث يتوقع 1% فقط منهم فوز ألمانيا بكأس العالم، أما أولئك الذين يصفون أنفسهم بأنهم مهتمون بكرة القدم فهم أكثر تفاؤلاً، حيث يرى 13% منهم أن منتخب (الماكينات) سيحصد اللقب.

وخلال إجراء الاستطلاع، أقامت فورسا مقابلات مع 1007 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 عاماً وأكثر يومي 20 و21 نوفمبر الجاري.