سلطان بن حمدان يشهد اليوم الثاني لجائزة زايد الكبرى للهجن



أبوظبي (الاتحاد)

تواصلت، اليوم، منافسات سن الحقايق، ضمن جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2025، التي تقام بميدان الوثبة للهجن بالعاصمة أبوظبي، بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن.

وشهدت المنافسات التي أقيمت على مدار 15 شوطاً، لمسافة 4 كيلومترات، صراعاً قوياً من المطايا المشاركة من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي لحصد الرموز في الأشواط الأربعة الأولى للمفتوح والإنتاج.

وتُوجت «عنابة» المملوكة لأحمد عبد الله بالطير العامري بكأس الأبكار في شوط الحقايق الرئيس، بعد أن قطعت مسافة الشوط في زمن قدره 5:52:64 دقيقة، وانتزع «النايد» لحامد ناصر علي النعيمي ناموس الشوط الرئيس الثاني المخصص للحقايق الجعدان، وحصل على بندقية الشوط إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون درهم، حيث أنهى الشوط في زمن قدره 5:49:00 دقيقة.

وفي فئة الإنتاج، حلّقت «نسايم» المملوكة لراشد علي بالرشيد الكتبي بكأس الحقايق الأبكار الإنتاج، بعد أن عبرت خط النهاية مسجلة زمناً قدره 5:48:96 دقيقة، وحصد «لطام» لمسلم حمد متعب العامري آخر رموز الحقايق في جائزة زايد الكبرى للهجن، بعد أن تُوج بشداد الجعدان الإنتاج في الشوط الرئيس الرابع، وسجّل توقيتاً زمنياً قدره 5:50:05 دقيقة.

واستمرت المنافسات في الأشواط من الخامس وحتى الخامس عشر وسط منافسة قوية من المطايا، حيث أسفرت النتائج عن فوز كل من «الهدة» لعلي عبيد بخيت بالرشيد الكتبي، «مشواح» لفهيد محمد الرزق العجمي، «الشايبة» لحمد سالم جابر الوهيبي، «دانات» لمحمد ناصر الدرعي، «جراح» لأحمد سعود سالم الحكماني، «وجنة» لأحمد عبد الله بالطير العامري، «تقدير» لحمد سعيد سيف الدرعي، «شباب» لأحمد سهيل بطي، «الهدة» لعبد الله أحمد بالطير العامري.

وتقام، الأربعاء، منافسات سن اللقايا، لمسافة 5 كيلومترات بالميدان الجنوبي، حيث خصّصت اللجنة المنظمة 30 شوطاً لسن اللقايا، منها 26 شوطاً في الفترة الصباحية، و14 شوطاً في الفترة المسائية التي تشهد 4 رموز للأبكار المفتوح والمحليات والمحليات الإنتاج والمهجنات الإنتاج.