الرياضة

«فيفا» يخفف عقوبة رونالدو

«فيفا» يخفف عقوبة رونالدو
25 نوفمبر 2025 21:18

ميامي (أ ب)

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم الثلاثاء قراراً تأديبياً بحق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يتضمن إيقافه لثلاث مباريات، ولكن مع إرجاء تطبيق مباراتين من هذا الإيقاف لفترة اختبار مدتها عام واحد، مما يعني أن رونالدو قد لا يغيب عن أي مباراة لبلاده في مونديال 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.
وكان من المقرر أن يغيب رونالدو عن صفوفه منتخب بلاده في كأس العالم بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة بالتصفيات لتوجيه ضربة بالكوع ضد لاعب من منتخب أيرلندا. وقضى رونالدو بالفعل عقوبة الإيقاف الإلزامية لمباراة واحدة، خلال فوز البرتغال الكاسح على أرمينيا 9 -1 الأسبوع الماضي بالتصفيات الأوروبية، لتحجز مقعدها في المونديال.
وكان من المتوقع أن يتم إيقاف النجم البرتغالي لمباراة واحدة أخرى على الأقل، مما كان سيؤجل ظهوره القياسي السادس في كأس العالم، إلى المباراة الثانية لبلاده في مونديال 2026، ووجه رونالدو ضربة بالكوع إلى المدافع الأيرلندي دارا أوشي خلال خسارة البرتغال بهدفين دون رد في دبلن قبل أسبوعين.
ويأتي قرار «فيفا» بعد ستة أيام من لقاء رونالدو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض لحضور مأدبة عشاء رسمية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ويلعب رونالدو في صفوف النصر السعودي منذ ثلاث سنوات.

