جوارديولا: مغامرة المداورة جاءت بنتائج عكسية أمام ليفركوزن

لندن(د ب أ)

اعترف جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إنه أجرى الكثير من التغييرات، وتحمل مسؤولية خسارة فريقه بهدفين نظيفين أمام باير ليفركوزن أمس، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن جوارديولا فاجأ الجميع بإجراء 10 تغييرات على التشكيل الذي خسر أمام نيوكاسل 1/ 2، تاركاً إيرلينج هالاند، وفيل فودين، وجيانلويجي دوناروما ضمن آخرين على دكة بدلاء مليئة بالنجوم.

وقال جوارديولا: «تغييرات كثيرة للغاية. كنت دائماً أؤمن بأنه في المواسم الطويلة، ومع اللعب كل يومين، يجب أن يشارك الجميع، لكن ربما كان ذلك أكثر من اللازم. فبالنظر إلى النتيجة، لعبوا بهدف عدم ارتكاب الأخطاء بدلاً من اللعب بالطريقة التي كان ينبغي أن نلعب بها».

وأضاف:«عندما تفكر في تجنب الإضرار بالفريق، فلن تكون حراً بما يكفي لتلعب براحة، سواء مع الكرة أو من دونها. كنا قريبين، لكن لم نكن لم نكن شرسين بما يكفي، وهم فريق جيد حقاً».

وأكد:«أتحمل المسؤولية كاملة، ولكنني رأيتهم، وأحب أن يكون الجميع مشاركاً. عندما تكون لاعب كرة قدم ولا تلعب لخمس أو ست أو سبع مباريات يكون ذلك صعباً، لكن ربما كان الأمر مبالغاً فيه».

وأكد جوارديولا أن لاعبيه الأساسيين من المحتمل أنهم كانوا سيلعبون بثقة أكبر، لكنه تجنب الإجابة مباشرة عندما سئل عما إذا كان هذا الأداء يثير تساؤلات حول عمق تشكيلته.

وقال:«من المستحيل أن تعتقد أنهم ليسوا جيدين. أحتاج لكل لاعب كجزء من المجموعة».

وأضاف:«شعرت من حدسي، من داخلي، أن الفريق يتدرب بشكل جيد، وأن لديهم طاقة مذهلة، فلننطلق، دوري أبطال أوروبا على أرضنا، نحن في موقف جيد». وأكمل:«في المباريات القادمة سنواجه فولهام، وسندرلاند، وريال مدريد، الكثير من المباريات المتتالية. لا يمكننا أن نلعب طوال الوقت، من دون إيرلينج، لمدة 95 دقيقة. كان ذلك كثيراً. هذه هي المرة الأولى في حياتي التي أفعل فيها ذلك، وأدركت أنه كان أكثر من اللازم».

وبسؤاله عما إذا كان التشكيل الذي اختاره هو إشارة منه على أنه يستهين بفريقه، قال كاسبر هيولماند، مدرب ليفركوزن:«لا أعتقد ذلك. البرنامج مزدحم جداً بالنسبة لجميع الفرق. أعتقد أن عملية التدوير الطبيعية في دوري الأبطال تكون حوالي 5 إلى 6 لاعبين».

وأضاف: «هذه المرة كانت عملية التدوير أكثر قليلاً، ولكن لا يهم من يشارك في الفريق الأمر يتعلق بالجودة».