إنزاجي يرفض الراحة رغم الصدارة الآسيوية

الرياض(د ب أ)

رفض الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال السعودي لكرة القدم، منح لاعبيه راحة، رغم حسم التأهل إلى الأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا للنخبة قبل ثلاث مباريات من نهاية مرحلة الدوري، إثر تحقيق الانتصار الخامس على التوالي أمس الثلاثاء.

وفاز الهلال 4/ صفر على الشرطة العراقي ليواصل سجله المثالي في البطولة، فيما أكد إنزاجي «49 عاماً» عزمه على الحفاظ على وتيرة الانتصارات حتى نهاية مرحلة الدوري، مع وضع صدارة الترتيب هدفاً رئيسياً.

وقال إنزاجي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: «كانت مباراة اليوم جيدة، وأنا أحيي اللاعبين. أنا سعيد بأداء اللاعبين الأساسيين والبدلاء. المهم أننا نواصل العمل بجد، ولدينا مباراة مهمة يوم السبت (أمام الفتح في دور الثمانية بكأس الملك)». وأضاف: «بعد الجولة الخامسة، أصبح هناك فارق واضح في الترتيب بين الفرق التي ضمنت التأهل وبقية الفرق. والآن أمامنا ثلاث مباريات أخرى في مرحلة الدوري، ونسعى لإنهائها في المركز الأول». ويتواجد الهلال على قمة ترتيب جدول أندية دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب برصيد 15 نقطة.