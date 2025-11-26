الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

الإمارات تشارك في كأس الخليج لكرة القدم المصغرة

26 نوفمبر 2025 19:34

دبي (وام)
أعلنت لجنة الكرة المصغرة في اتحاد الرياضة للجميع، المشاركة في كأس الخليج بالعراق يناير 2026، وكأس آسيا للمنتخبات بإندونيسيا، ومونديال تحت 23 عاماً بالتشيك في شهري أغسطس وأكتوبر المقبلين.
وأكد سرمد الزدجالي، المدير التنفيذي للجنة، أنها ستنفّذ خطة تطويرية لتأهيل المنظومة التحكيمية في اللعبة، وإضافة أسماء جديدة إلى القائمة الموجودة، للحصول على الشارة الدولية، وإدراجهم ضمن حكام النخبة تمهيداً لمشاركتهم في البطولات العربية والقارية والدولية.
وأوضح أن المشاركة المميزة للحكام إبراهيم المرزوقي، وأحمد درويش، ومحمد الأميري في تحكيم مباريات بطولة أندية آسيا في العاصمة الإندونيسية جاكرتا خلال الفترة من 17 إلى 23 الجاري، بعد حصولهم على الرخصة «سي»، تؤكد القيمة الكبيرة للكوادر التحكيمية الإماراتية، وإمكانية استقطاب أعداد جديدة منهم في الفترة المقبلة، وتدريبهم وإكمال إجراءات التحاقهم بالمجال التحكيمي.
وتوقع الزدجالي انضمام المزيد من الأندية في الموسم المقبل، بعد التجربة العملية المثمرة لمنافستي الدوري وكأس الإمارات، والمشاركة المميزة لفريقي «بيرنجريف يونايتد»، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي في بطولة آسيا بعد فوزهما بالمركزين الأول والثاني في الكأس.

