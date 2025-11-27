الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

«متّحدين».. اتحاد الكرة يحتفل بعيد الاتحاد الـ54

«متّحدين».. اتحاد الكرة يحتفل بعيد الاتحاد الـ54
27 نوفمبر 2025 15:54

 
دبي (الاتحاد)
نظّم اتحاد الكرة القدم صباح اليوم في مقره الرئيسي بدبي احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 تحت شعار «متّحدين»، حضر الاحتفال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وحمد محمد الجنيبي المدير التنفيذي لقطاع الأعمال المساندة، إلى جانب مشاركة جميع الموظفين من إدارات الاتحاد المختلفة.
وتضمن الاحتفال أنشطة وفعاليات تراثية تعكس روح المناسبة وما تجسّده من معاني الوحدة والانتماء، وتبرز مكانة هذه المناسبة في نفوس أبناء دولة الإمارات. واختتم الاحتفال بفقرة أسئلة عن العديد من الأمور المتعلقة بالتراث الإماراتي العريق.

