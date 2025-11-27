سلطان بن حمدان يشهد اليوم الرابع لجائزة زايد الكبرى للهجن

أبوظبي (الاتحاد)

تواصلت، لليوم الرابع على التوالي، فعاليات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن العربية الأصيلة 2025، التي تقام بأرضية ميدان الوثبة للهجن في العاصمة أبوظبي، بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو، رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات سن الإيذاع، لمسافة 6 كلم، وأقيمت في الفترة المسائية على مدار 14 شوطاً، منها 4 أشواط للرموز.

وأهدت «تبيان» مالكها المضمر حمد راشد غدير الكتبي أول رموز الإيذاع بعد أن انتزعت كأس الأبكار في شوط المفتوح، وحققت توقيتاً زمنياً قدره 8:59:04 دقيقة، وتوجت «الشرود» بشعار مانع علي حماد الشامسي بكأس الأبكار في شوط المحليات بعد أن قطعت مسافة الشوط في زمن قدره 8:54:01 دقيقة.

وحلقت «سعفة» بشعار سعيد سهيل اليبهوني الظاهري بالرمز الثالث في منافسات الإيذاع بعد أن حصدت كأس الأبكار في شوط المحليات لفئة الإنتاج، واختتمت «غازية» بشعار سالم سعيد منانة الكتبي أشواط رموز الإيذاع بعدما توجت بكأس الأبكار في شوط المهجنات لفئة الإنتاج بزمن 8:51:01 دقيقة، مسجلة أفضل توقيت زمني في سن الإيذاع.

وتحظى جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن العربية الأصيلة باهتمام كبير نظراً لقيمتها كواحدة من أبرز فعاليات رياضة الهجن بالدولة ومنطقة الخليج، إذ يحرص ملاك الهجن على المشاركة في المهرجان التراثي الأصيل.

وتتحول الأنظار الجمعة نحو السباق التراثي الذي أصبح ركناً أساسياً ضمن أجندة فعاليات جائزة زايد الكبرى للهجن، من أجل إتاحة الفرصة للأجيال الجديدة للتمسك بالهوية التراثية، وخصصت اللجنة المنظمة 15 شوطاً للسباق التراثي للفئة العمرية من 15 إلى 20 عاماً، ويحصل الفائز في كل شوط من أشواط السباق التراثي على جائزة مالية تبلغ 100 ألف درهم.



«مستحيل».. التوقيت الأفضل في «صباحية الإيذاع»

كسب «مستحيل» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري بندقية الجعدان الرئيسي في منافسات الإيذاع بالفترة الصباحية لمسافة 6 كلم على مدار 20 شوطاً، وسجل زمناً قدره 8:58:09 دقيقة، (التوقيت الأفضل)، فيما طار «ضرغام» لمانع علي بن حماد الشامسي بناموس الشوط الثاني، وحاز شداد الجعدان المحليات رئيسي بتوقيت قدره 9:04:28 دقيقة.

وظفر «هملول» لسيف عبيد بن غانم المزروعي بالمركز الأول في الشوط الثالث، لينال بندقية الجعدان محليات إنتاج، بزمن قدره 9:05:18 دقيقة، وقبض «ملفت» لحميد عبدالله سعيد بن فارس الدرعي، ناموس الشوط الرابع، وحصد شداد الجعدان المهجنات إنتاج بزمن قدره 8:5947 دقيقة.

وأسفرت نتائج الأشواط من الخامس وحتى العاشر عن فوز «الظبية» لعمير الحمري بن قناص العامري، و«إيكاد» لمحمد شطيط سعيد بالعامري الكتبي، و«شاهين» لمبارك جمعة بن مغير الخييلي، و«قاصد» لحمد محمد محنا لويع العامري، و«دوامة» لعلي راشد حمد بن غدير الكتبي، و«مغادرة» لمحمد بطحان بن قران المنصوري.

وأسفرت الأشواط من الحادي عشر وحتى العشرين عن فوز «اليماني» لمحمد سالم بن كردوس العامري، و«حذاري» لحمد راشد حمد بن غدير الكتبي، و«ملبي» لأحمد حميد ضاحي المنصوري، و«سلس» لمانع علي بن حماد الشامسي، و«مذيار» لعبيد غريب بن جرش الفلاسي، و«أريام» لعلي بطي بن عبيد الغفلي، و«زيزوم» لمبارك سهيل اليبهوني الظاهري، و«طوفان» لخليفة هامل بن خادم القبيسي، و«العزوم» لحمد محمد سهيل بن عويضان العامري، و«عبير» لمطر سعيد متعب بن رميدان العفاري.