الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سلطان بن حمدان يشهد اليوم الرابع لجائزة زايد الكبرى للهجن

سلطان بن حمدان يشهد اليوم الرابع لجائزة زايد الكبرى للهجن
27 نوفمبر 2025 16:22

 

أبوظبي (الاتحاد)
تواصلت، لليوم الرابع على التوالي، فعاليات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن العربية الأصيلة 2025، التي تقام بأرضية ميدان الوثبة للهجن في العاصمة أبوظبي، بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو، رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات سن الإيذاع، لمسافة 6 كلم، وأقيمت في الفترة المسائية على مدار 14 شوطاً، منها 4 أشواط للرموز.
وأهدت «تبيان» مالكها المضمر حمد راشد غدير الكتبي أول رموز الإيذاع بعد أن انتزعت كأس الأبكار في شوط المفتوح، وحققت توقيتاً زمنياً قدره 8:59:04 دقيقة، وتوجت «الشرود» بشعار مانع علي حماد الشامسي بكأس الأبكار في شوط المحليات بعد أن قطعت مسافة الشوط في زمن قدره 8:54:01 دقيقة.
وحلقت «سعفة» بشعار سعيد سهيل اليبهوني الظاهري بالرمز الثالث في منافسات الإيذاع بعد أن حصدت كأس الأبكار في شوط المحليات لفئة الإنتاج، واختتمت «غازية» بشعار سالم سعيد منانة الكتبي أشواط رموز الإيذاع بعدما توجت بكأس الأبكار في شوط المهجنات لفئة الإنتاج بزمن 8:51:01 دقيقة، مسجلة أفضل توقيت زمني في سن الإيذاع.
وتحظى جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن العربية الأصيلة باهتمام كبير نظراً لقيمتها كواحدة من أبرز فعاليات رياضة الهجن بالدولة ومنطقة الخليج، إذ يحرص ملاك الهجن على المشاركة في المهرجان التراثي الأصيل.
وتتحول الأنظار الجمعة نحو السباق التراثي الذي أصبح ركناً أساسياً ضمن أجندة فعاليات جائزة زايد الكبرى للهجن، من أجل إتاحة الفرصة للأجيال الجديدة للتمسك بالهوية التراثية، وخصصت اللجنة المنظمة 15 شوطاً للسباق التراثي للفئة العمرية من 15 إلى 20 عاماً، ويحصل الفائز في كل شوط من أشواط السباق التراثي على جائزة مالية تبلغ 100 ألف درهم.

«مستحيل».. التوقيت الأفضل في «صباحية الإيذاع»
كسب «مستحيل» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري بندقية الجعدان الرئيسي في منافسات الإيذاع بالفترة الصباحية لمسافة 6 كلم على مدار 20 شوطاً، وسجل زمناً قدره 8:58:09 دقيقة، (التوقيت الأفضل)، فيما طار «ضرغام» لمانع علي بن حماد الشامسي بناموس الشوط الثاني، وحاز شداد الجعدان المحليات رئيسي بتوقيت قدره 9:04:28 دقيقة.
وظفر «هملول» لسيف عبيد بن غانم المزروعي بالمركز الأول في الشوط الثالث، لينال بندقية الجعدان محليات إنتاج، بزمن قدره 9:05:18 دقيقة، وقبض «ملفت» لحميد عبدالله سعيد بن فارس الدرعي، ناموس الشوط الرابع، وحصد شداد الجعدان المهجنات إنتاج بزمن قدره 8:5947 دقيقة.
وأسفرت نتائج الأشواط من الخامس وحتى العاشر عن فوز «الظبية» لعمير الحمري بن قناص العامري، و«إيكاد» لمحمد شطيط سعيد بالعامري الكتبي، و«شاهين» لمبارك جمعة بن مغير الخييلي، و«قاصد» لحمد محمد محنا لويع العامري، و«دوامة» لعلي راشد حمد بن غدير الكتبي، و«مغادرة» لمحمد بطحان بن قران المنصوري.
وأسفرت الأشواط من الحادي عشر وحتى العشرين عن فوز «اليماني» لمحمد سالم بن كردوس العامري، و«حذاري» لحمد راشد حمد بن غدير الكتبي، و«ملبي» لأحمد حميد ضاحي المنصوري، و«سلس» لمانع علي بن حماد الشامسي، و«مذيار» لعبيد غريب بن جرش الفلاسي، و«أريام» لعلي بطي بن عبيد الغفلي، و«زيزوم» لمبارك سهيل اليبهوني الظاهري، و«طوفان» لخليفة هامل بن خادم القبيسي، و«العزوم» لحمد محمد سهيل بن عويضان العامري، و«عبير» لمطر سعيد متعب بن رميدان العفاري.

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد يشهد منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن 2025 ويحضر مأدبة غداء أقامها سلطان بن حمدان
سلطان بن حمدان يشهد اليوم الثاني لجائزة زايد الكبرى للهجن
سلطان بن حمدان
الهجن
الإيذاع
جائزة زايد الكبرى للهجن
ميدان الوثبة
آخر الأخبار
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
الرياضة
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
اليوم 12:31
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
الرياضة
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
اليوم 12:30
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» والمصرف المركزي ينظمان ملتقى الوقف النقدي
علوم الدار
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» والمصرف المركزي ينظمان ملتقى الوقف النقدي
اليوم 12:18
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
الرياضة
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
اليوم 12:17
علي راشد النعيمي يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني
علوم الدار
علي راشد النعيمي يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني
اليوم 12:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©