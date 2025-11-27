«فيكتوري تيم» يتصدر التجارب الحرة في جولة جدة لـ «الفورمولا 1»



جدة (الاتحاد)

تصدر شون تورونتي على متن زورق الفيكتوري 4، اختبارات التجارب الحرة في اليوم الأول من منافسات الجولة الرابعة لبطولة العالم «فورمولا 1» للزوارق السريعة، التي تقام حالياً في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وسط طموح كبير من «الفيكتوري تيم» لمواصلة تألقه هذا الموسم.

ونجح تورونتي من إنهاء التجارب الحرة الأولى في المركز الأول بعدما حقق أسرع زمن لفة بتوقيت 42:453 دقيقة، وذلك بعدما قام بـ 14 لفة خلال هذه التجارب الأولية، وتقدم على جوناس أندرسون من الفريق السويدي الذي حل ثانياً بزمن 42:494 دقيقة، وجاء ماريت ستروموي من فريق ستروموي بالمركز الثالث بزمن 42.996 ثانية، فيما اكتفى أليك ويكستروم على متن زروق «الفيكتوري 4» من التواجد بالمركز السابع عشر بزمن 42:896 دقيقة.

وعاد تورنتي ليتألق مجدداً في التجارب الحرة الثانية، ويحل بالمركز الأول أيضاً بزمن 42:241 دقيقة، واكتفى بالقيام بأربع لفات، وتقدم على الفرنسي بيتر موين من فريق الصين الذي جاء ثانياً بزمن 42:975 دقيقة، واحتل المركز الثالث الفنلندي سامي سيلو من فريق رد ديفل بزمن 43:119 دقيقة، وبالمركز الرابع إيرك ستارك من فريق أبوظبي بزمن 43:222 دقيقة، فيما جاء أليك ويكستروم من فريق فيكتوري بالمركز الخامس بزمن 43:530 دقيقة.

وارتأى المنظمون إلى إلغاء التجارب الحرة الثالثة التي كانت مقررة مساء اليوم الخميس، على أن تقام يوم غدٍ الجمعة منافسات السباق التأهيلي، ويليها سباقي السرعة «السبرينت» اللذان يدخلان في حسابات النقاط الإضافية التي يحصل عليها المتسابقون والفرق، فيما يقام السباق الرئيسي المرتقب يوم السبت المقبل.