بايرن ميونيخ في مهمة «نفض الغبار»!



برلين (أ ف ب)



يسعى بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر لنفض غبار خسارته الأولى على الإطلاق هذا الموسم أمام أرسنال الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، بفوز محلي أمام مضيفه سانت باولي السبت، في حين يواجه باير ليفركوزن على أرضه بوروسيا دورتموند في قمة مباريات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويعوّل البايرن على نجمه المراهق لينارت كارل الذي رغم عدم تجاوزه سن الـ17 عاماً، إلّا أنّ لاعب الوسط المهاجم كسب لنفسه مركزاً في تشكيلة العملاق البافاري.

سجل كارل هدفاً في الفوز الكاسح المحلي على فرايبورج 6-2 السبت، وكرر ذلك في الهزيمة القارية أمام أرسنال 1-3 في الجولة الخامسة الأربعاء.

كانت تلك الخسارة الأولى على الإطلاق لبايرن هذا الموسم في 19 مباراة خاضها في مختلف المسابقات.

وبسرعة البرق ودقة تهديفية عالية، حظي كارل بدعم من نجم آخر من أكاديمية البايرن هذا الأسبوع، وهو المهاجم المخضرم توماس مولر (36 عاماً) الذي قال «لينارت يلعب بطاقة منعشة، فهو يسجل الأهداف ويشارك في أحداث مهمة».

وأضاف لاعب فانكوفر وايتكابس الأميركي: «يمكنك أن ترى أنه يستمتع بالعمل الجاد لتحسين مستواه، كما أنه يستمتع باللعب، التطور شيء، وعدم الإصرار على ذلك شيء آخر»، وتابع «أعتقد أنهم يجدون توازناً جيداً».

ويتوقع الجميع عدم قدرة سانت باولي صاحب المركز السادس عشر من الوقوف بوجه الأعصار الهجومي للعملاق البافاري، وتحديداً مهاجمه الإنجليزي هاري كين المتألق في صفوف عملاق بافاريا، حيث يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 14 هدفاً، والفرنسي ميكايل أوليسيه صاحب 6 أهداف و6 كرات حاسمة في 11 مباراة بالدوري.

كما برهن الوافد الجديد الكولومبي لويس دياز عن فعاليته التهديفية بنصف دزينة.

وبعد صيف مضطرب، أطلق الدنماركي كاسبر هيولماند مدرب باير ليفركوزن العنان للاعبيه خلال حقبة تتسم بإعادة البناء.

ويستقبل ليفركوزن ضيفه بوروسيا دورتموند السبت في قمة مباريات هذه المرحلة، آملا في استعادة مكانته كأفضل الفرق في «البوندسليجا» خلف البايرن المتصدر، علماً أنه يحتل المركز الثالث برصيد 23 نقطة متأخراً بفارق نقطتين عن لايبزج الثاني و8 عن عملاق بافاريا.

وكان أحدث مثال على تأثير هيولماند على لاعبيه الفوز الغالي الذي تحقق على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي 2-0 في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وفي حين أجرى الإسباني بيب جوارديولا مدرب سيتي 10 تغييرات على تشكيلته الأساسية، عانى ليفركوزن من الإصابات والإيقافات وجلس 7 لاعبين ناشئين على مقاعد البدلاء.

كما دفع المدرب الدنماركي بأربعة لاعبين أساسيين فقط دافعوا عن ألوان الفريق في الموسم الماضي.

وبعد تحقيقه ثنائية الدوري والكأس من دون أي هزيمة في موسم 2023-2024، مرّ ليفركوزن بفترة مليئة بالاضطرابات هذا العام عقب رحيل مدربه الإسباني شابي ألونسو.

وغادر أيضاً العديد من اللاعبين الأساسيين، أبرزهم فلوريان فيرتز والسويسري جرانيت تشاكا وجوناثان تاه والهولندي جيريمي فريمبونج والحارس الفنلندي لوكاس هراديتسكي.

وازدادت الأمور سوءاً عقب إقالة بديل ألونسو المدرب الهولندي إريك تن هاج بعد مباراتين فقط في «البوندسليجا»، ما منح خلفه هيولماند فترة قصيرة للاستعداد.

ومع تشكيلة تضم 12 لاعباً جديداً، فاز هيولماند بسبع مباريات وتعادل في مباراة واحدة من أصل تسع أشرف عليها في الدوري.

وفي 15 مباراة في جميع المسابقات تحت قيادته، خسر ليفركوزن مرتين فقط، أمام مواطنه البايرن بثلاثية نظيفة وأخرى قاسية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 2-7 في دوري الأبطال.

قال هيولماند بعد الفوز على السيتي «نحن نبني فريقاً جديداً، لدينا رؤية ونحن على الطريق الصحيح».

وأضاف «لدينا إمكانات هائلة، لا يزال بإمكاننا التطور، انتصارات مثل هذه على مانشستر سيتي تُعدّ وقوداً لتطورنا».

ورغم أن عشاق الكرة المستديرة في ألمانيا ينظرون إلى دورتموند كالقوة الثانية في «البوندسليجا» بعد البايرن، إلّا أن ليفركوزن تفوق عليه في المواسم الأخيرة.

وكان دورتموند حقق فوزاً سهلاً على أرضه على فياريال الإسباني 4-0 في المسابقة القارية الأم، لكنه عانى أمام فرق قوية هذا الموسم، فخسر أمام البايرن ومانشستر سيتي، وتعادل مع يوفنتوس الإيطالي ولايبزج وشتوتغارت.

وبعد مباراة السبت في ليفركوزن، سيلتقي الفريقان مجدداً بعد ثلاثة أيام في دور ثمن النهائي من كأس ألمانيا في دورتموند.

ويفتقد أينتراخت فرانكفورت السادس جهود مهاجمه يوناتان بوركات صاحب 8 أهداف في 10 مباريات في «البوندسليجا» هذا الموسم.

وسيغيب ابن الـ25 عاماً عن الملاعب حتى نهاية العام الحالي بسبب إصابة في ربلة الساق تعرض لها في الخسارة أمام أتالانتا الإيطالي 0-3 في دوري الأبطال.