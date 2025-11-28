السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حجار يستمتع بـ «الفرصة المذهلة» مع فيرستابن!

حجار يستمتع بـ «الفرصة المذهلة» مع فيرستابن!
28 نوفمبر 2025 14:28

 
الدوحة (أ ف ب)

أبدى السائق الشاب الفرنسي إسحاق حجار حماسة بشأن احتمال أن يزامل الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في الأعوام الأربعة الماضية، في ريد بول الموسم المقبل، مؤكداً أنه سيستمتع بـ«الفرصة المذهلة».
ويعتبر السائق البالغ 21 عاماً المرشح الأوفر حظاً من أجل الانتقال من مقعد «آر بي»، الفريق الرديف لريد بول، للحلول بدلاً من الياباني يوكي تسونودا، إلى جانب فيرستابن في عام 2026.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الحظيرة النمساوية ستعلن عن هوية زميل فيرستابن الجديد خلال الأسبوع المقبل.
ومع إدراكه لحجم التحدي الذي قد ينتظره، يرى السائق الفرنسي أن الشراكة مع فيرستابن خطوة حاسمة في مسيرته.
وقال في الدوحة قبل جائزة قطر الكبرى نهاية هذا الأسبوع: «لطالما كنت أقوى في مواجهة زملائي»، لكن «إلى جانب أفضل سائق في العالم، إنها فرصة رائعة للتعلم».
ولا يشكك حجار في صعوبة المهمة التي قد يواجهها إذا ما اختير لقيادة سيارة ريد بول الثانية إلى جانب بطل العالم أربع مرات.
وعندما سُئل عما إذا كان سيتمكن من التغلب على الهولندي في حال انضم إلى ريد بول، أجاب بحزم «لا».
وأضاف حجار الذي أثار الإعجاب في موسمه الأول بصعوده إلى منصة التتويج للمرة الأولى، عقب احتلاله للمركز الثالث في سباق جائزة هولندا الكبرى: «إنه أفضل من جميع النواحي، يقود بشكل أفضل، ويرتكب أخطاء أقل، ولديه خبرة أكبر».
ويحتل حجار المركز التاسع في ترتيب السائقين برصيد 51 نقطة، في حين لا يزال فيرستابن ينافس على الاحتفاظ بلقبه للعام الخامس توالياً قبل جولتين من النهاية.
ويخوض «ماد ماكس» الجولة ما قبل الأخيرة في قطر متساوياً بالنقاط مع سائق ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري في المركز الثالث (366 نقطة لكل منهما)، حيث يتخلف الثنائي بفارق 24 نقطة عن زميل الأخير البريطاني لاندو نوريس المتصدر.

 

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
قطر
الدوحة
ماكس فيرستابين
