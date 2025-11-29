كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور تنطلق الخميس بالكويت



دبي (وام)



بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وبرعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، رئيس اتحاد الإمارات للصقور، تنطلق الخميس المقبل النسخة الأولى من كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور بدولة الكويت الشقيقة.

وتأتي بطولة كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور، ضمن خطة اتحاد الإمارات للصقور، بصفته عضواً مؤسساً رئيسياً في الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، لتطوير المنافسات وتوسيع انتشار الرياضة عالمياً، وتجسيد تحول رياضة الصقور من نشاط تراثي إلى رياضة منظمة ذات طابع عالمي مستدام، وتستمر فعاليات البطولة حتى7 ديسمبر المقبل.

وأنهى اتحاد الإمارات للصقور، بمتابعة مباشرة من الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، نائب رئيس اتحاد الإمارات للصقور، رئيس بطولة كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور، مراحل الإعداد والتحضير لجميع الجوانب الفنية واللوجستية خلال الفترة الماضية، بدءاً من نشر نظام البطولة والتعريف به على مختلف المنصات، ثم إطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بالحدث لإتمام عملية تسجيل المشاركين وحصر بياناتهم ضمن إطار تقني حديث، وصولاً إلى اعتماد حفل افتتاح البطولة وأجندة الحدث والفعاليات المصاحبة لها.

وأكد الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، أن بطولة كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور تفتح آفاقاً جديدة لمزيد من التطور والاستدامة لرياضة الصقور، في ظل الازدهار المتصاعد لمختلف مجالاتها، بفضل دعم واهتمام القيادة الرشيدة وتوجيهاتها المستمرة بأن تصبح هذه الرياضة نموذجاً متفرداً من حيث التنظيم والإشراف وإدارة جميع الأنشطة بكفاءة وجدارة، بما يعكس مكانة الإمارات التاريخية وارتباط هويتها الوطنية بهذه الرياضة العريقة.

وأثنى الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان على الجهود المبذولة والعمل المتميز من الأشقاء في دولة الكويت منذ الإعلان عن تفاصيل الحدث وموعد ومكان إقامته، وأضاف: «ما لمسناه من خطوات متسارعة من فرق العمل في دولة الكويت واللجان المختلفة المعنية، يؤكد أننا بصدد إقامة نسخة استثنائية من البطولة، تجمع نخبة الصقارين الكويتيين في أجواء تنافسية عالمية، بما يضمن انطلاقة ناجحة للبطولة وشهادة تميز عالمية، تمهيداً لتنظيمها سنوياً في دول مختلفة من أعضاء الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور».

كما أشار راشد بن مرخان إلى أن بطولة كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور تمثل نقلة نوعية في تُحوّل رياضة الصقور من موروث خليجي إلى منصة عالمية معترف بها، في خطوة رائدة تعكس حجم الاهتمام العالمي بهذه الرياضة، وتبرز دور الإمارات مركزاً ريادياً في جميع قطاعاتها، ومساهماً فاعلاً في تشكيل مستقبلها، مؤكداً أن السنوات المقبلة ستشهد توسيع نطاق تنظيم البطولة لتشمل دولاً جديدة من أعضاء الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، إلى جانب تطوير برامج تدريبية وشراكات علمية للحفاظ على أنواع الصقور وتحسين طرق رعايتها.

وتتضمن بطولة كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور سبعة أشواط مخصّصة للفئة العمرية (فرخ)، بواقع أربعة أشواط رئيسية، إلى جانب شوط للحر، وشوط للشاهين من إنتاج المزارع، إضافة إلى الشوط الختامي «شوط الكأس» الذي يتأهل إليه خمسة صقور من كل فئة في الأشواط الرئيسية، وذلك لفئات: بيور جير، جير شاهين، قرموشة، وجير تبع. ويبلغ إجمالي جوائز البطولة نصف مليون درهم تُمنح للفائزين.

وتتيح البطولة الفرصة أمام صقّاري الدولة المستضيفة للمنافسة، ما يسهم في إبراز دورهم وإتاحة المجال لهم للتنافس ضمن أجواء رياضية ذات طابع عالمي.

وتهدف البطولة إلى تنظيم حدث دولي متنقّل بين الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، وفق معايير يحددها الاتحاد، ومخصص لصقّاري الدولة المستضيفة، إلى جانب إبراز جهود دولة الإمارات في نشر وتطوير رياضة سباقات الصقور عالمياً.