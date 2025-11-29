الأحد 30 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

بايرن ميونيخ.. «الفوز القاتل» في «البوندسليجا»

بايرن ميونيخ.. «الفوز القاتل» في «البوندسليجا»
29 نوفمبر 2025 21:09

 
برلين (د ب أ)

اقتنص بايرن ميونيخ فوزاً قاتلاً من ضيفه سانت باولي 3-1، في الجولة الثانية عشرة من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (البوندسليجا).
وفي باقي المباريات فاز هوفنهايم على ضيفه أوجسبورج 3- صفر وهايدنهايم على مضيفه يونيون برلين 2-1، وتعادل فيردر بريمن مع كولن 1-1.
واستعاد بايرن ميونيخ اتزانه وعزز صدارته «البوندسليجا»، بعد أيام قليلة من خسارته المحبطة على ملعب أرسنال الإنجليزي 1-3 في دوري أبطال أوروبا.
ورفع البايرن رصيده في الصدارة إلى 34 نقطة متفوقاً بثماني نقاط على أقرب ملاحقيه لايبزج الذي تعادل سلبياً مع مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ.
وقلب بايرن ميونيخ تأخره بالهدف المبكر الذي تقدم به سانت باولي، وحسم الفوز بهدف في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني.
وكانت المباراة التي جرت على ملعب أليانز أرينا، في طريقها للتعادل بهدف لمثله، لكن الجناح الكولومبي الدولي لويس دياز تقمص دور البطولة وخطف هدفاً للنادي البافاري في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، وبعدها بأربع دقائق سجل السنغالي نيكولاس جاكسون الهدف الثالث.
وتقدم يونيون برلين بهدف في الدقيقة السادسة عن طريق أندرياس هونتوندجي لكن رافاييل جوريرو أدرك التعادل لبايرن قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، ثم أحرز دياز وجاكسون هدفين في الوقت القاتل.

