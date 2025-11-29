بيراميدز يعود من «الرحلة الشاقة» بـ «الصيد الثمين»!



ندولا (أ ف ب)



عاد بيراميدز المصري من رحلته الشاقة إلى زامبيا بثلاث نقاط ثمينة، إثر تغلبه بصعوبة على مضيفه باور ديناموز 1-0 في ندولا، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ويتساوى بيراميدز الذي تُوج باللقب في الموسم الماضي برصيد ست نقاط مع نهضة بركان المغربي، وتالياً وضعا قدماً في الدور ربع النهائي، ويأتي ريفرز يونايتد وديناموز في المركزين الثالث والرابع توالياً بلا رصيد.

ورفع لاعبو الفريق المصري قبل انطلاق اللقاء قميص اللاعب رمضان صبحي تضامنهم مع زميلهم الموقوف في السجن بتهم تزوير وأخرى بتعاطي المنشطات.

واستحوذ لاعبو بيراميدز على السيطرة في الشوط الأول، إلا أن المحاولات على المرميين كانت قليلة وضعيفة، برغم اعتماد المدرب كرونوسلاف يورتشيتش على الكونغولي الديمقراطي فيستون ماييلي وأحمد عاطف «قطة».

وتعرض حارس بيراميدز أحمد الشناوي لإصابة خلال الشوط الأول، مما اضطر الجهاز الفني لإشراك محمود جاد بدلاً منه (35).

وانتظر الفريق المصري إلى مطلع الشوط الثاني ليترجم أفضليته، حيث أحرز محمد رضا «بوبو» هدف المباراة الوحيد من تسديدة ساقطة «لوب» من فوق الحارس الزامبي المتقدم عن مرماه إثر تمريرة من ماييلي (50).

وحاول لاعبو ديناموز الرد مقابل ارتداد الفريق المصري الذي كاد أن يضيف الهدف الثاني، إلّا أن تسديدة ماييلي صدها القائم (81).

وتفادى الترجي التونسي تلقي الخسارة على يد مضيفه بترو دي لواندا الأنجولي وتعادلا 1-1 ضمن المجموعة الرابعة.

وتحمل الدفاع التونسي عبء سيطرة الفريق الأنجولي على ملعبه وأمام جماهيره، ونجح تياجو رييس في افتتاح التسجيل من تسديدة قوية أثر تمريرة من البرتغالي جورجي بيريرا (49).

وواصل الفريق المضيف سيطرته مقابل اعتماد فريق باب «سويقة» على المرتدات السريعة، وتحسن الأداء نسبياً بعد التغييرات التي أجراها المدرب ماهر الكنزاري، إلى أن اقتنص المالي أبو بكر دياكيتي التعادل من تسديدة قوية اثر تمريرة من محمد بن حميدة (89).

ويحتل الترجي المركز الثاني في المجموعة برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف خلف بترو دي لواندا المتصدر، ويليهما الملعب المالي برصيد نقطة وسيمبا التنزاني من دون رصيد.