الرياضة

يوفنتوس يبتسم أخيراً في «الكالشيو»!

يوفنتوس يبتسم أخيراً في «الكالشيو»!
29 نوفمبر 2025 23:11

 روما (د ب أ) 

عاد يوفنتوس إلى طريق الانتصارات بالدوري الإيطالي، وذلك بعد فوزه على ضيفه كالياري 2-1، ضمن منافسات الجولة 13 من المسابقة.
ورفع يوفنتوس رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع، وهو يبتعد بفارق نقطتين فقط خلف المركز الرابع الذي يحتله إنتر ميلان، ونقطتين خلف بولونيا الخامس، وكلاهما لديه مباراة في الجولة ذاتها.
وحقق يوفنتوس فوزه الأول في بطولة الدوري منذ فوزه على كريمونيزي مطلع الشهر الجاري في أول لقاء بقيادة مدربه لوتشيانو سباليتي.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد كالياري عند 11 نقطة في المركز الرابع عشر.
وتقدم كالياري في الدقيقة 26 عن طريق سيباستيانو إسبوسيتو، وبعده بدقيقة سجل كينان يلدز هدف التعادل ليوفنتوس.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول سجل يلدز الهدف الثاني ليوفنتوس.

الدوري الإيطالي
الكالشيو
يوفنتوس
كالياري
إنتر ميلان
