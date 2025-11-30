الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

قُرعة كأس خادم الحرمين.. «كلاسيكو مرتقب» بين الأهلي والهلال

قُرعة كأس خادم الحرمين.. «كلاسيكو مرتقب» بين الأهلي والهلال
30 نوفمبر 2025 17:18

 
الرياض (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الهلال يقسو على الفتح في كأس خادم الحرمين
«فيكتوري تيم» بطل جولة جدة في بطولة العالم لـ«الفورمولا-1»


جرت قُرعة الدور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2025-2026، والتي أسفرت عن كلاسيكو بين الأهلي والهلال.
وأسفرت القرعة عن مواجهة كلاسيكو مرتقبة بين الأهلي والهلال في جدة، فيما سيحلّ الاتحاد ضيفاً على الخلود.
ومن المقرر أن تقام مباراتا نصف النهائي 23 و24 فبراير المقبل، أي في الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم.
وكانت أندية الخلود، الأهلي، الهلال والاتحاد حجزت مقاعدها في المربع الذهبي على حساب الخليج والقادسية والفتح والشباب على الترتيب.
وستكون مواجهة الأهلي مع ضيفه الهلال هي الخامسة بينهما في عام واحد فقط.
وخلال الفترة بين فبراير 2025 وفبراير 2026 سيكون الأهلي والهلال التقيا وجهاً لوجه في 5 مباريات، بينها 3 مباريات أقيمت بالفعل، بالإضافة إلى مواجهة رابعة قادمة في الأول من فبراير المقبل في الدور الثاني من الدوري، ليختتما سلسلة هذه المواجهات بالكلاسيكو المنتظر في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
بداية هذه المواجهات كانت في 28 فبراير الماضي، عندما التقيا لحساب الجولة 23 من الدوري الموسم الماضي، حيث احتضن ملعب المملكة آرينا هذه المواجهة التي حسمها الأهلي بالفوز 3- 2.
ولم ينتظر الفريقان كثيراً ليجددا الموعد بينهما، وذلك في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 29 أبريل الماضي، حيث حسم الأهلي اللقاء الذي أقيم على ملعب الإنماء بالفوز 3-1، ليتأهل إلى النهائي الذي تُوج من خلاله بلقبه التاريخي في آسيا.
وعاد الفريقان وتواجها على ملعب الإنماء وذلك في الجولة الثالثة من الدوري الموسم الحالي، حيث حسم التعادل 3-3 واحدة من أجمل مباريات الموسم حتى الآن، والتي شهدت عودة الأهلي من التأخر صفر- 3 إلى تعادل مثير في غضون 12 دقيقة فقط.
ويسعى الأهلي لمواصلة سلسلة نتائجه المميزة أمام الهلال من بوابة فبراير المقب

السعودية
كأس خادم الحرمين الشريفين
الأهلي السعودي
الهلال السعودي
اتحاد جدة
دوري أبطال آسيا للنخبة
آخر الأخبار
طفل يقف على أنقاض منزل مدمر في مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة.. تحذيرات من انهيار الخدمات الأساسية بسبب نقص الوقود
اليوم 02:46
سودانيون يستعدون للسفر جنوباً إلى أدري على الحدود التشادية هرباً من الصراع (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
اليوم 02:46
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في المنامة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
اليوم 02:46
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية استهدفت وسط قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأردن يطالب بالمضي نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة
اليوم 02:46
طفل فلسطيني ووالده يبكيان بعد فقدان أحد أقاربهما جراء قصف إسرائيلي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حصيلة قتلى الحرب في غزة تتجاوز 70 ألفاً
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©