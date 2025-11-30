قُرعة كأس خادم الحرمين.. «كلاسيكو مرتقب» بين الأهلي والهلال



الرياض (د ب أ)



جرت قُرعة الدور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2025-2026، والتي أسفرت عن كلاسيكو بين الأهلي والهلال.

وأسفرت القرعة عن مواجهة كلاسيكو مرتقبة بين الأهلي والهلال في جدة، فيما سيحلّ الاتحاد ضيفاً على الخلود.

ومن المقرر أن تقام مباراتا نصف النهائي 23 و24 فبراير المقبل، أي في الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم.

وكانت أندية الخلود، الأهلي، الهلال والاتحاد حجزت مقاعدها في المربع الذهبي على حساب الخليج والقادسية والفتح والشباب على الترتيب.

وستكون مواجهة الأهلي مع ضيفه الهلال هي الخامسة بينهما في عام واحد فقط.

وخلال الفترة بين فبراير 2025 وفبراير 2026 سيكون الأهلي والهلال التقيا وجهاً لوجه في 5 مباريات، بينها 3 مباريات أقيمت بالفعل، بالإضافة إلى مواجهة رابعة قادمة في الأول من فبراير المقبل في الدور الثاني من الدوري، ليختتما سلسلة هذه المواجهات بالكلاسيكو المنتظر في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

بداية هذه المواجهات كانت في 28 فبراير الماضي، عندما التقيا لحساب الجولة 23 من الدوري الموسم الماضي، حيث احتضن ملعب المملكة آرينا هذه المواجهة التي حسمها الأهلي بالفوز 3- 2.

ولم ينتظر الفريقان كثيراً ليجددا الموعد بينهما، وذلك في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 29 أبريل الماضي، حيث حسم الأهلي اللقاء الذي أقيم على ملعب الإنماء بالفوز 3-1، ليتأهل إلى النهائي الذي تُوج من خلاله بلقبه التاريخي في آسيا.

وعاد الفريقان وتواجها على ملعب الإنماء وذلك في الجولة الثالثة من الدوري الموسم الحالي، حيث حسم التعادل 3-3 واحدة من أجمل مباريات الموسم حتى الآن، والتي شهدت عودة الأهلي من التأخر صفر- 3 إلى تعادل مثير في غضون 12 دقيقة فقط.

ويسعى الأهلي لمواصلة سلسلة نتائجه المميزة أمام الهلال من بوابة فبراير المقب