تشيلسي وأرسنال.. «الديربي الخاسر»!



لندن (د ب أ)



أضاع تشيلسي وضيفه أرسنال نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعادل الفريقان 1-1، في الديربي اللندني الذي جرى بينهما في قمة لقاءات المرحلة الـ13 بالمسابقة العريقة.

واضطر تشيلسي للعب بعشرة لاعبين بدءاً من الدقيقة 38 عقب طرد لاعب الوسط الإكوادوري مويسيس كايسيدو، لكنه تحدى النقص العددي عقب تسجيل لاعبه تريفوه تشالوباه في الدقيقة 48.

ولم يهنأ تشيلسي بتقدمه كثيراً، حيث أحرز الإسباني ميكيل ميرينو هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 59، فيما أخفق الفريقان في هز الشباك خلال الفترة المتبقية من اللقاء، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

وبذلك، واصل تشيلسي عجزه عن تحقيق أي انتصار على أرسنال على ملعب «ستامفورد بريدج»، الذي استضاف لقاء اليوم، حيث يعود آخر فوز للفريق الأزرق على هذا الملعب إلى 18 أغسطس عام 2018، حينما فاز 3-2 آنذاك.

وخلال آخر 13 مباراة جرت بين الناديين بجميع البطولات، حقق أرسنال 8 انتصارات مقابل فوز وحيد لتشيلسي، فيما فرض التعادل نفسه على 4 لقاءات، كان آخرها الليلة. بتلك النتيجة، بقي أرسنال، الذي تعادل للمرة الثالثة في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 9 انتصارات وخسارة وحيدة، في صدارة الترتيب برصيد 30 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

في المقابل، ارتفع رصيد تشيلسي، الذي تعادل في لقائه الثالث بالبطولة هذا الموسم مقابل 7 انتصارات و3 هزائم، إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف أمام أستون فيلا، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في الرصيد ذاته.