النني: اللعب باسم منتخب مصر شرف في كل وقت

الدوحة(أ ف ب)

قال قائد منتخب مصر لكرة القدم محمد النني، إنه لم يتردد في الانضمام لتشكيلة الفراعنة الرديفة، المشاركة في كأس العرب 2025 في كرة القدم التي تنطلق اليوم في قطر.

أوضح ابن الثالثة والثلاثين "إن كان بمقدوري خدمة منتخب مصر فسأفعل ذلك دون تفكير. نحترم الجميع لكننا أتينا إلى هنا للتتويج باللقب وسنحقق هذا الهدف بمشيئة الله".

وكان منتخب مصر قد احتل المركز الرابع في النسخة الأولى من بطولة كأس العرب بشكلها الحالي برعاية فيفا، والتي أقيمت في قطر أيضاً عام 2021.

تصدر آنذاك مجموعته التي ضمت الجزائر ولبنان والسودان، قبل أن يتغلب على الأردن في الدور ربع النهائي، ثم خسر من تونس في نصف النهائي وقطر بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث.

وعن المشاركة في تشكيلة رديفة فيما يستعد المنتخب الأول لكأس أمم أفريقيا ثم كأس العالم الصيف المقبل، أضاف لاعب وسط أرسنال الإنجليزي بين 2016 و2024 " لا يوجد شيء اسمه منتخب ثان، هذا منتخب يلعب باسم مصر ويضم لاعبين أصحاب خبرات قادرين على المنافسة بقوة ولم لا التتويج بالبطولة".

وأضاف لاعب وسط الجزيرة الإماراتي حالياً عشية مواجهة الكويت على استاد لوسيل ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً الإمارات والأردن: "نعرف أن جمهورنا في الدوحة سيأتي بقوة لمساندتنا ونحن بدورنا سنبذل كل ما بوسعنا لإسعادهم".

ويشارك منتخب مصر بالمنتخب الثاني، في وقت يستعد المنتخب الأول بقيادة المدرب حسام حسن ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح لكأس أمم إفريقيا في المغرب بدءًا من 21 ديسمبر.

وكُلّف عضو اللجنة الفنية بالاتحاد حلمي طولان بتكوين منتخب ثان خصيصاً للمشاركة في كأس العرب.

اختار ابن السادسة والسبعين قائمة يغلب عليها لاعبو الدوري المصري مع تواجد محترفين اثنين هما النني وأكرم توفيق لاعب الشمال القطري.

وضم طولان أربعة من لاعبي الأهلي، هم ثنائي الدفاع كريم فؤاد وياسين مرعي، وصانع الألعاب محمد مجدي "أفشه" والمهاجم محمد شريف، واثنين من الزمالك هما الحارس محمد عواد والمدافع محمود حمدي "الونش".

وثارت أزمة بسبب رفض بيراميدز ترك لاعبيه لارتباطه بخوض مباراتين مؤجلتين في الدوري المصري، قبل المشاركة في كأس انتركونتيننتال بقطر أيضاً في الفترة من 10 إلى 17 ديسمبر، قبل أن يسمح للاعب وحيد هو مروان حمدي بالانضمام للمنتخب الثاني.

وقال طولان: "هدفنا هو تقديم أفضل صورة تليق بكرة القدم المصرية. اختيارات اللاعبين اعتمدت على هؤلاء الذين يملكون جاهزية بدنية والتزاما فنيا وطموحا للذهاب بعيدا في البطولة".

وأشار طولان لثقته في القائمة المختارة مضيفا "أشكر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة على تكوين منتخب ثان لمصر، وأتمنى استمراره بعد البطولة كما هو الحال مع منتخبات أخرى مثل المغرب والجزائر، والمشاركة في بطولات مثل بطولة الأمم الأفريقية للمحليين التي تغيب عنها مصر دائماً. يمكننا تكوين جيل جديد مؤهل لتمثيل مصر في كل البطولات والانضمام مستقبلاً للمنتخب الأول".

وفيما تحدث طولان الاثنين عن معوقات "يعرفها الجميع" حول استعدادات فريقه، دعا الجماهير المصرية في الدوحة لمساندة المنتخب "نراهن بشدة على دعم جمهورنا في قطر لأن هذا سيدفع اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم والمنافسة على اللقب. مباراة الكويت صعبة بكل تأكيد لكن هدفنا هو الفوز في كل مباراة".