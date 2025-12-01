الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
مدرب تونس يرفض «لوم» لاعبيه بعد الخسارة أمام سوريا!

1 ديسمبر 2025 20:35

 
الدوحة (د ب أ)

رفض سامي الطرابلسي مدرب منتخب تونس إلقاء اللوم على لاعبيه بعد الخسارة أمام سوريا بهدف،، في انطلاقة منافسات كأس العرب لكرة القدم المقامة في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.
قال الطرابلسي في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء «مشكلتنا كانت واضحة، وهي تسجيل الأهداف، فالسيطرة والاستحواذ لا تعني شيئاً من دون الأهداف، بل سيطرة بلا معنى، والنتيجة هي أهم شيء في كرة القدم».
وأضاف «أتمنى أن نكون أفضل في المباريات القادمة خاصة في القرارات بالثلث الأخير، لقد عابنا سوء القرارات في الثلث الأخير من الملعب خاصة في الشوط الأول، بينما لجأ منتخب سوريا للتكتل الدفاعي والهجمات المرتدة».
تابع «هذه أحكام الكرة، ما حدث وارد، ولن ألوم اللاعبين بل أدوا ما عليهم، ولم يقصروا، لن نبحث عن أعذار، ونتعامل مع بعض العقبات التي كنا ندركها، وسنتجاوز هذه الكبوة للتركيز على مبارياتنا القادمة».
وبشأن باقي مشوار المنتخب التونسي في المجموعة الأولى، ختم سامي الطرابلسي «منتخب فلسطين يشبه سوريا، يتسم بنفس العقلية والروح القتالية، ومنتخب قطر اكتسب خبرات دولية ويضم لاعبين مهمين في صفوفه».

