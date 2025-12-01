«الكاف» يُحيل أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي إلى «الانضباط»



القاهرة (د ب أ)



أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، إحالة أحداث مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة بدوري أبطال أفريقيا إلى لجنة الانضباط.

واستنكر «الكاف» في بيان رسمي الخروقات الأمنية الخطيرة التي وقعت خلال مباراة دوري أبطال أفريقيا بين الجيش الملكي المغربي والأهلي المصري، وكذلك مباراة شبيبة القبائل الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني في 28 نوفمبر 2025.

وأضاف (الكاف) في بيانه «لقد أحيلت هذه الحوادث رسمياً إلى مجلس التأديب التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم للتحقيق فيها».

وكانت مباريات الأهلي والجيش الملكي التي أقيمت بالرباط ومباراة شبيبة القبائل ويانج أفريكانز التي أقيمت بالجزائر شهدت وقائع مؤسفة ترتبط بالشغب الجماهيري.