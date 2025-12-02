نونيز.. «الماكينة المُعطلة» في الهلال

علي معالي (أبوظبي)

بعد أكثر من عام من وصوله إلى الهلال السعودي، لم يثبت الأوروجواياني داروين نونيز مهاجم ليفربول السابق جدارته وحضوره القوي في الملاعب السعودية، حيث لم يقدم نونيز المستوى المتوقع منه، خاصة وأنه جاء بديلاً للبرازيلي نيمار، لدرجة يدرس معها نونيز مغادرة الهلال في يناير، إذ يدفعه عدم المشاركة بانتظام للبحث عن مكان جديد على أمل استعادة مستواه قبل كأس العالم 2026.

وهذا الموسم، شارك نونيز في 6 مباريات وسجل 4 أهداف، في الشهرين الماضيين، سجل هدفاً واحداً فقط واضطر دائماً للجلوس على دكة البدلاء لماركوس ليوناردو، ويعتبر نونيز «ماكينة» مُعطلة بالفعل في صفوف الهلال.

وربما تكون وجهة اللاعب المقبلة في الملاعب البرازيلية مع فريق فلامنجو، والذي يُعد خطة للحصول على خدماته في خطوة من جانب فلامنجو للحفاظ كأس ليبرتادوريس التي توج بها مؤخراً، حيث تؤكد إدارة الفريق البرازيلي أنهم بحاجة إلى مهاجم أنيق، غني بالسرعة وقادر على خلق تحولات، وكان نونيز هو الحل المثالي في فترات طويلة سابقة.

ومن جانبه يريد نونيز اللعب بانتظام للحفاظ على مكانته في منتخب أوروجواي، وهو ما يمكن أن تمنحه البيئة التنافسية الشديدة في الدوري البرازيلي، على الرغم من عقده حتى 2028، مع الهلال.