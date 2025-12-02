الأربعاء 3 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إنفانتينو يكشف جدول مباريات كأس العالم 2026

إنفانتينو يكشف جدول مباريات كأس العالم 2026
2 ديسمبر 2025 20:00


زيوريخ (د ب أ)
يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الإعلان عن النسخة المنقحة لجدول مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026، في بث مباشر ينقل حول العالم من العاصمة الأميركية.
وسيتم ذلك بعد 24 ساعة فقط من إجراء قرعة مرحلة المجموعات للمونديال المقبل، الذي يقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ويشهد مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى، لتصبح النسخة الأكبر بتاريخ المسابقة العالمية.
وذكر فيفا في بيان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الثلاثاء، أن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي، الذي سيتواجد على المنصة مع كوكبة من أساطير فيفا، بالإضافة لحضور ممثلي المنتخبات الـ 42 المتأهلة وتلك التي لا تزال تخوض التصفيات، سيكشف عن جدول المباريات.
ومن شأن هذه الأمسية الكروية الخالصة أن تكون محطة استثنائية في الاستعدادات النهائية لانطلاق الحدث الرياضي المنتظر، وستشمل هذه الفعالية استعراضا لتحليلات خبراء كرويين، وإضاءات على ردود الأفعال من المنتخبات المتأهلة، بالإضافة إلى نقاش بخصوص المواجهات المنتظرة التي أفرزتها القرعة والمدن المستضيفة للبطولة التي تجري خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.
ولكي يتعرف جمهور الساحرة المستديرة على كافة تفاصيل البطولة بشكل فوري، ستبث الفعالية مباشرة عبر منصات فيفا المختلفة، وستشهد الكشف عن الملاعب المستضيفة لكل مباراة، بالإضافة إلى توقيت انطلاقها، كما سيتم توفير رابط للبث المباشر لجهات البث حول العالم.
يذكر أن القاعدة المتبعة في تحديد ملاعب المباريات وتوقيت انطلاقها تهدف إلى تحقيق أفضل الشروط الممكنة لكافة المنتخبات، وتمكين الجماهير في أرجاء العالم من متابعة فرقها المفضلة عبر مناطق زمنية مختلفة حيثما كان ذلك ممكنا.
يذكر أن النسخة الأخيرة من جدول المباريات ستكون متاحة بدءا من شهر مارس القادم فور انتهاء منافسات الملحقين العالمي والأوروبي المؤهلين للبطولة، وبالتالي تحديد هوية المنتخبات الستة المتبقية.
ومع ارتفاع مستوى الإثارة والحماس في الدول الثلاث والمدن الـ16 المستضيفة، تم بيع حوالي مليوني تذكرة، ومن المتوقع أن يشكل الإعلان عن جدول المباريات محطة مفصلية جديدة في نسخة تاريخية من بطولة كأس العالم.

أخبار ذات صلة
ترامب يحضر قرعة كأس العالم 2026 في واشنطن
كأس العرب.. العراق يتسلح بالطموحات المونديال لعبور المجموعة الحديدية
إنفانتينو
تصفيات كأس العالم
فيفا
المونديال
آخر الأخبار
"الوطني للأرصاد": تشكل ضباب حتى الأحد المقبل
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": تشكل ضباب حتى الأحد المقبل
اليوم 00:58
رئيس الدولة: الحفاظ على إرث الوالد المؤسس أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية
علوم الدار
رئيس الدولة: الحفاظ على إرث الوالد المؤسس أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية
اليوم 00:55
ترامب يعلن اعتزامه إعادة بناء مطار دالاس
ترامب يعلن اعتزامه إعادة بناء مطار دالاس
اليوم 00:31
31 ديسمبر انتهاء ولاية البعثة الأممية في العراق
الأخبار العالمية
31 ديسمبر انتهاء ولاية البعثة الأممية في العراق
اليوم 00:24
زايد بن حمد يطلع على الاستعدادات النهائية لكأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور
الرياضة
زايد بن حمد يطلع على الاستعدادات النهائية لكأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور
اليوم 00:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©