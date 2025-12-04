فان دايك عن تهميش صلاح: «لا أحد يملك رصيداً غير محدود»!



ليفربول (أ ف ب)



رأى قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك أن «لا أحد يملك رصيداً غير محدود»، في إطار تعليقه على استبعاد زميله المصري محمد صلاح عن التشكيلة الأساسية لليفربول في مباراتيه الأخيرتين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجلس صلاح على مقاعد البدلاء، من دون أن يشارك في الفوز على وستهام 2-0 خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم، ثم بدأ مباراة الثلاثاء ضد سندرلاند خارج التشكيلة الأساسية، قبل أن يدخل في الشوط الثاني، من دون أن يحدث فارقاً في لقاء انتهى بتعادل شاق في أنفيلد 1-1.

وهذه المرة الأولى خلال مسيرته مع ليفربول التي لا يبدأ فيها صلاح أساسياً في مباراتين توالياً في الدوري الممتاز.

وسجل المصري أربعة أهداف فقط في الدوري الممتاز لفريق المدرب الهولندي أرني سلوت الذي يعاني جداً في حملة الدفاع عن لقبه، مقارنة بـ29 هدفاً الموسم الماضي.

وسُئل قائد ليفربول فان دايك بعد مباراة سندرلاند، عما إذا كان استبعاد صلاح يحمل رسالة لغرفة الملابس، فأجاب «الحال دائماً هكذ، لا تملك كلاعب رصيداً غير محدود، الجميع يجب أن يقدم الأداء المطلوب، صلاح كان يفعل ذلك، لكن المدرب اتخذ هذا القرار في آخر مباراتين، نحن جميعاً نريد الأفضل للنادي».

وتابع «أنا متأكد تماماً من أن صلاح سيظل جزءاً كبيراً مما نحاول تحقيقه لأنه لاعب مذهل وأثبت ذلك باستمرار».

وأشاد فان دايك بلاعب الوسط الألماني فلوريان فيرتز الذي اعتقد أنه افتتح رصيده مع «الحمر» بإدراكه التعادل في الدقيقة 81، إلا أن الهدف احتسب في النهاية لمصلحة الفرنسي نوردي موكييلي بالخطأ في مرمى فريقه الذي كان قريباً جداً من حسم النقاط الثلاث لولا تدخل البديل الإيطالي فيديريكو كييزا لإبعاد الكرة قبل دخوله المرمى في الوقت بدلاً من الضائع.

ويظهر الألماني الذي انضم إلى ليفربول من باير ليفركوزن في فترة الانتقالات الصيفية مقابل 116 مليون جنيه إسترليني (155 مليون دولار)، مؤشرات مشجعة بعد بداية صعبة في أنفيلد.

وقال فان دايك إن «هناك سبب وجيه يجعل نادياً مثلنا يشتريه (لفيرتز)، إنه لاعب رائع من الطراز العالمي في نظري، ويمكنه أن يصبح أفضل، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت».

ورأى أنه «بالنسبة له، عليه أن يبقى متزناً، ألا ينجرف إلى العالم الخارجي، عندما تكون الأمور جيدة أو سيئة، وألا ينجرف إلى لعبة الأرقام، في الوقت الحاضر، هناك الكثير من العيون الشاخصة باتجاهك إن سجلت أهدافاً أو صنعت تمريرات حاسمة أو حافظت على نظافة الشباك، لكن الأمر يتعلق أيضاً بما تراه والمساهمة التي تقدمها للفريق».