كأس العرب.. العراق لمواصلة الهيمنة والسودان لإنهاء العقدة

الدوحة (د ب أ)

يتطلع منتخبا العراق والسودان للبناء على انطلاقتهما القوية في كأس العرب بقطر، حينما يلتقيان غداً السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة.

وبدأ منتخب العراق مشواره في البطولة العربية بانتصار مثير على نظيره البحريني بهدفين مقابل هدف، في الوقت الذي فرض فيه المنتخب السوداني التعادل السلبي على نظيره الجزائري حامل اللقب.

ويتصدر منتخب العراق ترتيب المجموعة بثلاث نقاط مقابل نقطة واحدة للسودان والجزائر، وظلت البحرين من دون رصيد.

ويخوض المنتخب العراقي المواجهة أمام السودان بروح معنوية مرتفعة، بعد تحقيق انتصاره الأول على نظيره البحريني منذ 15 عاماً. وتأتي تلك البطولة في إطار استعدادات منتخب العراق للعب في الملحق العالمي، المؤهل لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في مارس المقبل، حيث يتطلع أسود الرافدين للمشاركة في المونديال للمرة الثانية في تاريخهم، بعد نسخة المسابقة عام 1986 بالمكسيك.

ويملك منتخب العراق إرثاً كبيراً في البطولات القارية والإقليمية، إذ حقق ذهبية دورة الألعاب الآسيوية في 1982، وبطولة غرب آسيا في 2002، والميدالية الفضية في 2007 و2012 و2019، والبرونزية في عام 2000 بخلاف أربعة ألقاب في كأس الخليج أعوام 1979 و1984 و1988 و2023 والميدالية الفضية في عامي 1976 و2013 بخلاف ذهبية دورة الألعاب العربية في 1985 والفضية في 1999.

ويبقى منتخب العراق، الأكثر تتويجاً بلقب كأس العرب برصيد 4 مرات في أعوام 1964 و1966 و1985 و1988 والميدالية البرونزية في نسخة 2012، وإجمالاً خاض أسود الرافدين 29 مباراة في كأس العرب، حقق 17 فوزاً مقابل 10 تعادلات وخسارتين، وسجل 49 هدفاً، بينما استقبل 21 هدفاً.

ويتطلع المدرب الأسترالي جراهام أرنولد، البالغ من العمر 62 عاماً، الذي قاد أسود الرافدين في 9 مباريات منذ توليه المسؤولية في مايو الماضي، حقق خلالها 6 انتصارات مقابل تعادلين وخسارة واحدة، لمحو الصورة الباهتة التي ظهر عليها المنتخب العراقي في النسخة الماضية 2021، عندما ودع البطولة من الدور الأول مكتفياً بتعادلين أمام عمان والبحرين مقابل الخسارة أمام قطر.

من جانبه، يتطلع منتخب السودان لكسر عقدة لازمته طوال تاريخ مشاركاته في بطولة كأس العرب لكرة القدم، من خلال النسخة الجارية في قطر حالياً. ويشارك صقور الجديان للمرة الخامسة في تاريخهم ببطولة كأس العرب بعد مشاركات سابقة في نسخ قطر 1998 والكويت 2002 والسعودية 2012 وقطر 2021، لكنه في كل مرة كان يودع منافسات البطولة من الدور الأول، وذلك بعدما لعب 13 مباراة، حقق خلالها 3 انتصارات مقابل أربعة تعادلات، وست هزائم، وسجل لاعبوه 10 أهداف مقابل 21 هدفاً في شباكه.

وفي النسخة الماضية، خيب منتخب السودان الآمال بتذيله المجموعة الرابعة من دون رصيد بعد ثلاث هزائم متتالية أمام الجزائر ومصر ولبنان، وودع من الدور الأول دون أن يسجل هدفا واحدا. وتأهل منتخب السودان إلى كأس العرب عقب تخطي عقبة منتخب لبنان، بالانتصار عليه 2/ 1 في التصفيات، رغم أنه خاض معظم فترات المباراة بنقص عددي، بعد طرد نجمه جون مانو بعد مرور 22 دقيقة فقط. ويحمل آمال منتخب السودان في هذه النسخة مديره الفني الغاني، كواسي أبياه، صاحب الخبرات الكبيرة، والذي سبق له التأهل بمنتخب غانا لكأس العالم في البرازيل 2014 وروسيا 2018.

تولى أبياه قيادة منتخب السودان في سبتمبر 2023، ونجح أيضاً في التأهل بصقور الجديان لنهائيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير 2026، حيث يتنافس في المجموعة الخامسة رفقة الجزائر أيضاً وبوركينا فاسو وغينيا الإستوائية. تجدر الإشارة إلى أن منتخبا العراق والسودان، التقيا مرة واحدة من قبل في نسخة 2012 من كأس العرب، وانتهت بالتعادل بهدف لمثله.