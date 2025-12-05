السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

القبض على لاعبين وحكام في فضيحة المراهنات التركية

5 ديسمبر 2025 15:49

 
إسطنبول (د ب أ)

أعلنت النيابة العامة في مدينة إسطنبول، أن السلطات التركية اعتقلت 35 مشتبهاً بهم، وبينهم حكام وأعضاء من ناديي فنربخشة وجالطة سراي، عملاقي كرة القدم بتركيا، في إطار تحقيق موسع في فضيحة مراهنات.
وأضافت النيابة العامة في بيان على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن السلطات تسعى لاحتجاز 11 مشتبهاً آخر من أصل 46 مشتبهاً بهم.
واتهم الادعاء 27 لاعباً من بين المحتجزين بالمراهنة على مباريات أنديتهم والتلاعب بنتائج عدة مباريات، وفقاً لمكتب المدعى العام.
وتأتي التحقيقات في أعقاب إعلان الاتحاد التركي لكرة القدم أواخر أكتوبر الماضي عن ضلوع 152 حكماً عاملاً في فضيحة مراهنات.
ومع اتساع نطاق التحقيقات، التي شملت الأندية واللاعبين، أوقف الاتحاد 149 حكماً للساحة وحكما مساعدا لمدة تتراوح بين ثمانية أشهر وعام.

