الرياضة

السعودية إلى دور الثمانية في كأس العرب

السعودية إلى دور الثمانية في كأس العرب
6 ديسمبر 2025 00:37


الدوحة (د ب أ)

بلغ المنتخب السعودي دور الثمانية من بطولة كأس العرب لكرة القدم في قطر، وذلك بعد فوزه على منتخب جزر القمر 3-1، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية للبطولة.
ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى ست نقاط في المركز الأول بالمجموعة، بفارق نقطتين عن المغرب، صاحب المركز الثاني، وذلك قبل مواجهة المنتخبين في الجولة المقبلة والأخيرة من دور المجموعات.
على الجانب الآخر، يحتل منتخب جزر القمر المركز الأخير في المجموعة من دون رصيد من النقاط، ويأتي قبله منتخب عُمان في المركز الثالث برصيد نقطة.
وتقدم المنتخب السعودي عن طريق محمد كنو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 51.
وفي الدقيقة 63 سجل منتخب جزر القمر هدفه الوحيد عن طريق إيرويهيم يوسف، قبل أن يضيف سالم الدوسري الهدف الثالث للمنتخب السعودي في الدقيقة 76.

كأس العرب
قطر
الدوحة
السعودية
جزر القمر
