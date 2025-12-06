الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رينارد يهدد إسبانيا بسيناريو الأرجنتين

6 ديسمبر 2025 11:38

واشنطن(د ب أ)
قال الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، إن قرعة كأس العالم 2026 وضعت الأخضر مع منتخبين قويين على غرار ما شهده مونديال 2022.
وفي أول تعليق بعد قرعة كأس العالم التي وضعت الأخضر مع إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر، قال رينارد: "قبل 3 سنوات كنا مع الأرجنتين والمكسيك والآن نحن مع إسبانيا وأوروجواي، وهما منتخبان قويان ولا ينبغي نسيان منتخب الرأس الأخضر..
وفي النهاية فإن مجموعة السعودية في المونديال دائماً تكون صعبة".
وأضاف المدرب الفرنسي: "نحن في كأس العالم فبالتالي لن تكون هنالك مجموعات سهلة ونحن على أتم الاستعداد للبطولة.. لدينا 6 أشهر للتحضير لبطولة كأس العالم، ولدي أمل كبير بأننا سنقدم مستويات كبيرة في البطولة".
وبسؤاله عن إمكانية الفوز أمام إسبانيا على غرار ما حققه الأخضر في المونديال الماضي بعد الفوز على الأرجنتين، قال رينارد: "أولاً سأقول إننا نستطيع أن نفوز على إسبانيا وقد يكونوا أبطال كأس العالم لاحقاً، مؤكداً أن منتخب إسبانيا هو الأفضل في العالم حالياً".

