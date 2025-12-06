الهداف سيارا يمنح كاشيما أنتلرز لقب الدوري الياباني

طوكيو (رويترز)

تغلّب كاشيما أنتلرز 2-1 على ضيفه يوكوهاما إف مارينوس، في ملعب كاشيما المكتظ بالجماهير اليوم السبت، ليحصد لقب الدوري الياباني لكرة القدم، متفوقاً على كاشيوا ريسول في الجولة الأخيرة من الموسم.

وسجّل المهاجم البرازيلي ليو سيارا هدفين في الدقيقتين 20 و57، ليتمكن كاشيما من الفوز باللقب بفارق نقطة واحدة عن أقرب منافسيه ويمدّد رقمه القياسي في الفوز بالدوري إلى تسعة ألقاب.

وهذا اللقب الخامس للمدرب تورو أونيكي، الذي تولى قيادة كاشيما في بداية الموسم، بعد فوزه بالدوري أربع مرات سابقة مع كاواساكي فرونتال.

وأنهى كاشيما، الذي كان متقدماً على كاشيوا بفارق نقطة واحدة في الجولة 38 والأخيرة من الدوري، الشوط الأول متقدماً 1-صفر، عندما أطلق سيارا، هداف المسابقة هذا الموسم، تسديدة مباشرة في المرمى من سبع ياردات.

وأحرز اللاعب (30 عاماً) هدفه 21 هذا الموسم عندما ضاعف تقدم كاشيما بعد 12 دقيقة من بداية الشوط الثاني بضربة رأس من تمريرة عرضية متقنة أرسلها يوتا ماتسومورا من الجهة اليمنى.

وكان هذا الهدف حاسماً لأن جون أمانو لاعب مارينوس أرسل تسديدة ساقطة من فوق الحارس توموكي هاياكاوا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع ليزيد من التوتر على نهاية المباراة، لكن كاشيما صمد ليحسم فوزه باللقب.

وأكد كاشيوا احتلاله المركز الثاني بفوزه 1-صفر على ماشيدا زيلفيا بهدف عسكي سجّله دايهاتشي أوكامورا، فيما فاز كيوتو سانجا على البطل السابق فيسيل كوبي 2-صفر ليحتل المركز الثالث.