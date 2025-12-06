«الأميركي الجامعي» ماس يفوز بالمشاركة في «هيرو دبي ديزرت كلاسيك»

دبي (الاتحاد)

حصل كريستيان ماس، طالب السنة النهائية بجامعة تكساس، والمصنف الثاني حالياً في «جولة بي جي أيه الجامعية» الأميركية، على إعفاء للمشاركة في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للجولف 2026.

وسيشارك اللاعب الجنوب أفريقي لأول مرة في هذه البطولة المرموقة، والتي تُقام ضمن سلسلة رولكس، في نادي الإمارات للجولف خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير 2026، وتُمثل دعوة ماس استمراراً لتقليد تفتخر به بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، والذي يُتيح فرصاً للاعبي الجولف الجامعيين المتميزين للتنافس في جولة دي بي ورلد.

وقال ماس: «إنه لشرف كبير لي أن أحظى بهذه الفرصة، أشعر وكأنني شاهدت هذه البطولة تحديداً طوال حياتي. لطالما أحببتُ سلسلة بطولات نهاية العام وبداية العام التالي في جولة دي بي ورلد، حيث تُقام بطولتا نيدبانك «تحدي الجولف» وألفريد دانهيل في جنوب أفريقيا، ثم بطولات دبي التي تشهد مشاركة لاعبين كبار، حيث شارك تايجر وودز أيضاً في هذه البطولة عدة مرات. لقد تابعتُ جميع أحداث هذه البطولة على مدار الـ 15 عاماً الماضية، حيث تحظى دائماً بتغطية إعلامية رائعة، وأنا متحمس للغاية للمشاركة في هذه البطولة، فهي ستكون أول زيارة لي إلى دبي، وستكون تجربة مذهلة!».

يحتل ماس حالياً المركز الخامس في تصنيف الجولف العالمي للهواة، وهو يقدم أداءً متميزاً. حيث حلّ ثلاث مرات ضمن المراكز العشرة الأوائل مع جامعة تكساس هذا الخريف، أبرزها حصوله على الوصافة في بطولة بن هوجان الجامعية.

ويعد سجله في فئة الهواة من الطراز العالمي. ففي بطولة العالم لفرق الهواة التي أقيمت في سنغافورة، حقق الفوز بلقب الفردي بفارق مذهل بلغ 10 ضربات، وقاد جنوب أفريقيا للفوز بفارق 8 ضربات في منافسات الفرق.

وشارك كلاعب هاوٍ في مارس الماضي في بطولة إنفيستيك جنوب أفريقيا المفتوحة ضمن جولة دي بي ورلد، وسجّل 64 ضربة في الجولة الثانية في طريقه إلى المركز الرابع، مما أثبت قدرته على الصمود أمام أفضل اللاعبين المحترفين على مستوى العالم.

وقال سيمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك: «يسعدنا الترحيب بكريستيان في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك 2026. إن سجّله يتحدث عن نفسه، ففوزه بكأس أيزنهاور مع جنوب أفريقيا، إضافة إلى تتويجه بلقب الفردي في بطولة العالم لفرق الهواة بفارق 10 ضربات، يُعد إنجازاً استثنائياً.»

وتابع: «أصبح إعفاء المشاركة المخصص لـ «جولة بي جي أيه الجامعية»، أحد أبرز أحداث بطولتنا. في العام الماضي، تقاسم ديفيد فورد صدارة ترتيب الجولة الأولى في أول مشاركة له في جولة دي بي ورلد، وشاهدنا لاعبين مثل لودفيج أبيرج ومايكل ثوربيورنسن يتركون بصمتهم هنا، قبل أن يحققوا نجاحاً باهراً كلاعبين محترفين. نحن متحمسون لرؤية ما سيقدمه كريستيان على ملعب المجلس.»

واختتم: «لدينا تاريخ رائع في توفير منصة للنجاح للاعبي الجولف الهواة مع البطلين السابقين روري ماكلروي وبرايسون ديشامبو اللذين لعبا في بطولة دبي ديزرت كلاسيك كهواة».

سينضم ماس إلى مجموعة رائعة من اللاعبين في نادي الإمارات للجولف، والتي تضم بالفعل بطل كأس فيديكس تومي فليتوود، وحامل اللقب تيريل هاتون، والفائز بلقب بطولة الماسترز روري ماكلروي.